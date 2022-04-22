منذر رياحنة : فضل شاكر قادم بقوة وعامل ألبوم خطير |فيديو

كشف الفنان الأردني منذر رياحنة، عن عمل فني قادم للفنان فضل شاكر.

وقال :" الفنان فضل شاكر قادم بقوة وعامل ألبوم خطير سيكون مصورًا بعدد من المناطق بالوطن العربي".

وأشار إلي أن الفنانين العرب ينجحون فى مصر ولا يوجد تجربة لفنان مصري في الدول العربية لأن مصر هوليوود الشرق في الفن ولا تستطيع دولة أن تقترب من مكانتها فنيا.

وأضاف رياحنة خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس،:" نفسي أقدم دور البطل التاريخي عمر المختار، وعلي المستوي العالمي أتمني تجسيد شخصية جيفارا"

ولفت إلي أنه لم يشعر بالغربة يوما ما في مصر، متابعا: "عمري ما حسيت نفسي غريب فى مصر ومحدش يقدر ينافس مصر فى مكانتها فنيا"، لافتا إلى أن اللهجة المصرية كانت مشكلة بالنسبة له في بدايته ويميل إلى اللهجة الصعيدي.