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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منذر رياحنة : ندمت على اعتذاري عن فيلم الممر |فيديو

صدى البلد

كشف الفنان الأردني منذر رياحنة، عن أن دور الضابط الإسرائيلي الذي جسده النجم إياد نصار كان معروضا عليه في البداية ولكنه اعتذر بسبب ارتباطه بأعمال في الكويت وندم لعدم مشاركته في هذا الفيلم، قائلا: "ندمت على دور مقدمتوش فى فيلم الممر وكنت بصور في الكويت".

وأضاف رياحنة، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن دوره في فيلم الممر انتقل إلى الفنان إياد نصار وقدمه بشكل مميز، متابعا: "اياد نصار عمل الدور في فيلم الممر بطريقة أحسن مني وهو اخويا وصديقي وأستاذي".

ونفى الفنان منذر رياحنة، ما يشاع عن خلافه مع الفنانة الكبيرة هالة فاخر، قائلا: "هالة فاخر دي الروح والقلب وكل حاجة في الدنيا، وكنا لسه بنتكلم أنا وهي فى مشروع فني من شهر، وأول ما اشوفها ببوس إيدها وإزاي أزعل من هالة فاخر".

الفنان إياد نصار اياد نصار الاعلاميه أسما القاهرة والناس هالة فاخر فيلم الممر

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