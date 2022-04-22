أنا ضربتهم؟! منذر رياحنة : إزاي أعتدي على أولاد جورج وسوف |فيديو

كشف الفنان منذر رياحنة، حقيقة ما تردد عن ضربه لأولاد الفنان جورج وسوف خلال حفل بالأردن.

وأكد رياحنة:"محصلش كلها إشاعات وأنا اللي قدمت جورج في الحفل كيف لي أن أعتدي علي أولاده".

وأكد الفنان الأردني منذر ريحانة، أن مصر تغيرت بصورة كبيرة خلال الثماني سنوات الماضية، قائلا: "مصر تغيرت فى الـ8 سنين اللي فاتوا للأحلى، وطول عمرنا نسمع مصر أم الدنيا ولكن لما تعيش في مصر تعرف أنها أم الدنيا فعلا وربنا يحميها".

ولفت خلال حواره ببرنامج "حبر سري بقناة القاهرة والناس، إلي أنه لم يشعر بالغربة يوما ما في مصر، متابعا: "عمري ما حسيت نفسي غريب فى مصر ومحدش يقدر ينافس مصر فى مكانتها فنيا"، لافتا إلى أن اللهجة المصرية كانت مشكلة بالنسبة له في بدايته ويميل إلى اللهجة الصعيدي.



وعن ارتباطه بمصر، رد قائلا: "أنا عايش فى مصر من عام 2014، وروحي بترجع لي لما بوصل فى مطار القاهرة ومصر بالنسبة لي بحبها جدا وحاجة كبيرة".

