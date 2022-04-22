تأثر النجم منذر رياحنة أثناء حديثه عن وفاة والده وأخته

أكد الفنان الأردني منذر ريحانة، أن مصر تغيرت بصورة كبيرة خلال الثمان سنوات الماضية، قائلا: "مصر تغيرت فى الـ8 سنين اللي فاتوا للأحلى، وطول عمرنا نسمع مصر أم الدنيا ولكن لما تعيش في مصر تعرف أنها أم الدنيا فعلا وربنا حميها".

ولفت خلال حواره ببرنامج "حبر سري بقناة القاهرة والناس، إلي أنه لم يشعر بالغربة يوما ما في مصر، متابعا: "عمري ما حسيت نفسي غريب فى مصر ومحدش يقدر ينافس مصر فى مكانتها فنيا"، لافتا إلى أن اللهجة المصرية كانت مشكلة بالنسبة له في بدايته ويميل إلى اللهجة الصعيدي.



لم يتمالك منذر رياحنة نفسه خلال الحلقة بعد الحديث عن والده والذي توفى هو وشقيقته في نفس الأسبوع، رافضًا التعليق على الأمر، ومؤكدًا أنه اشتاق لهما جدًا.