عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سب وقذف | قصة خلاف بين صلاح نظمي والعندليب وصل للمحاكم.. نوستالجيا

صلاح نظمي - عبد الحليم
صلاح نظمي - عبد الحليم حافظ

تحل اليوم الجمعة 24 يونيو، ذكرى ميلاد الفنان صلاح نظمي، الذى ولد بمثل هذا اليوم عام 1918، ورحل عن عالمنا في 16 ديسمبر عام 1991، بعد صراع مع المرض استمر لعدة أشهر. 

حياة صلاح نظمي 

ولد صلاح الدين أحمد نظمي، وهو الاسم الحقيقي للفنان صلاح نظمي، في 24 من شهر يونيو عام 1918 في حي محرم بك بالإسكندرية، وتلقى تعليمه في مدارس الإرساليات الأمريكية، وفي عام 1946، بدأ صلاح نظمي بعد تخرجه في معهد الفنون المسرحية حياته الفنية على المسرح مع المطربة "ملك".

محمد رياض عن الراحل محمود ياسين: كان يعتبرني ابنه وهو فنان عظيم

أول رابر عربي.. لماذا استحق أحمد مكي لقب فنان شامل في 20 عاما؟

خلاف صلاح نظمي مع عبد الحليم حافظ 

تعرّض الراحل صلاح نظمي، لموقف أغضبه كثيرًا من العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، دفعه لرفع دعوى قضائية ضده وهي التي أصبحت واحدة من أشهر قضايا الفنانين.

وكان للعندليب موقف عجيب مع صلاح نظمي بدأ عبر أثير الإذاعة المصرية، حينما سئل عبد الحليم حافظ في برنامج إذاعي عن رأيه من هو الفنان الأثقل ظلا، فأجاب العندليب: "صلاح نظمي"، فثار نظمي غاضبًا واعتبر ذلك إهانة من حليم على الهواء أمام ملايين المستمعين من محبي وعشاق فن العندليب، فقرر مقاضاته ليثأر لنفسه من هذه الإهانة، فأقام دعوى سب وقذف وتشهير ضده، لتصبح قضيتهما من أشهر قضايا الفنانين والتي حدثت في أواخر الستينيات من القرن العشرين.

ولكن محامي حليم أقنع هيئة المحكمة بأن العندليب لم يكن يقصد شخص صلاح نظمي، بل كان يقصد صلاح نظمي الفنان في أدواره التي كان يؤديها، وهو ما يعتبر مدحا في حقه وليس ذمًا للتأكيد على إجادة الأداء وتألقه في أدواره.

وقضت المحكمة آنذاك ببراءة عبد الحليم حافظ ورفض الدعوى، وبعد انتهاء الجلسة ذهب حليم إلى صلاح نظمي واصطحبه إلى بيته ليتناولا الشاي معًا، وتم الصلح بينهما بعد ما أوضح "حليم" له وجهه نظره مرة ثانية، بل منحه دورًا في فيلمه الجديد والأخير في مسيرته الفنية وهو فيلم "أبي فوق الشجرة"، الذي كان من إنتاج شركته التي أسسها مع الحاج وحيد فريد، كبير المصورين.

وكشف العندليب عن القصة كاملة للإعلامي مفيد فوزي ووضح له أن سر شعوره بثقل ظل نظمي هو الدور الذي جسده في فيلم "بين الأطلال"، عندما تزوج من فاتن حمامة وحرمها من حبيبها الذي جسده عماد حمدي، فشعر حليم وقتها بأن ما قام به صلاح نظمي قسوة من شخص ثقيل الظل، والذي أوصل حليم لدرجة البكاء لتشابه أحداثه مع ما عانى منه العندليب من عدم نجاح قصة حبه مع الفتاة التي أحبها وجاء رجل آخر وحرمه منها.

 

صلاح نظمي الفنان صلاح نظمي ذكرى صلاح نظمي ذكرى ميلاد صلاح نظمي ذكرى رحيل صلاح نظمي وفاة صلاح نظمي ذكرى وفاة صلاح نظمي عبد الحليم حافظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مضى على إيصال أمانة.. المتهم بقتل نيرة أشرف يكشف تفاصيل مثيرة

منذر رياحنة باكيا: كنت هموت لولا وقفة أحمد عز جنبي

اعدموني وادفنوني في حضنها.. حقيقة اعترافات المتهم بقتل نيرة أشرف وانهياره

عذبوها وقيدوها بالجنازير.. أم تستعين بابنيها لقتل شقيقتهما بالطالبية

استبعاد فيريرا وفاجنر.. شوبير يكشف تفاصيل إعلان مدرب الأهلي الجديد

كلام سخيف .. مصطفى بكرى يرد على شائعة اختفاء آمال ماهر |فيديو

القاتل والضحية مسجّلا خطر .. مأساة طالبة المنصورة تتكرر في دار السلام

مرض جديد يضرب المثليين في فلوريدا.. أسوأ تفش في تاريخ أمريكا

موضوعات متعلقة

رسائل غرامية .. أجواء رومانسية بالعيد الأول لـ زواج أصالة الثالث

لون مختلف.. نجلاء بدر ترتدي فستان الجونة المثير مجددًا

عبد المجيد عبد الله يستعد لتقديم حفله اليوم في موسم جدة| صور

خروج مرام البلوشي من العناية المركزة ونقلها لغرفة عادية

أخبار الفن| عودة حسن شاكوش للغناء تثير التذمر بالموسيقيين.. دنيا بطمة تتعرض للتحرش.. مرام البلوشي في العناية المركزة

أزمات النجوم| تذمر بالموسيقيين بسبب عودة حسن شاكوش للغناء.. ابن مديحة الحسيني يدمن المخدرات

ادعولها.. الفنانة لقاء سويدان تعلن وفاة خالتها

الحب فوق هضبة الهرم.. قصة زواج المخرج عاطف الطيب

ترشيحاتنا

تخلف .. منذر رياحنة عن حادثة نيرة : مفيش حب بالغصب |فيديو

وزارة الزراعة: مصر الأولى عالمياً في إنتاج الموالح

دمرتها حرب اليابان .. مغامر يكتشف أعمق حطام سفينة في العالم

الأمم المتحدة عن إلغاء حق الإجهاض في أمريكا : ضربة موجعة للنساء

كاف يؤجل موعد تقديم طلبات الأندية المشاركة في البطولات إلى 31 يوليو

معلومات الوزراء ينظم لقاءً افتراضيًا لمناقشة وثيقة ملكية الدولة مع كبرى الشركات|غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغلى علاج في العالم من أجل رقية.. حكاية ملحمة خير بطلها المصريون

أثار غضب محبيه.. ماذا قال حسن شحاتة عن محمد صلاح وسبب تراجعه؟

التمثيل آخر خطوات البرغوث.. هل أثر المرض على مهارات ميسي وحقيقة تلقيه تهديدات؟

شهداء الصداقة يتساقطون.. شاب يقتل رفيق عمره طمعا في سيارته

فيديو

مقترح مرتضى منصور بـ إلغاء الدوري .. ماذا تقول اللوائح |فيديو جراف

5 رصاصات.. تفاصيل مقتل الطالبة إيمان أرشيد داخل جامعة بالأردن.. فيديو جراف

فخورون بهم.. النجوم يحتفلون بتخرج أبنائهم من المدرسة

هكذا تخلصت منه .. اعترافات المتهم في واقعة دار السلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

قناة متخصصة للأطفال.. قرار مصري تأخر صدوره

المستشار أسـامة الصعيدي

العالم الافتراضي مسرحاً للجريمة

نهال علام

مأساة إنسانية

د.هادي التونسي

الكفاح لتحقيق الحلم

أحمد نجم

رجال وقت الأزمات

نيفين منصور

ما بين الحب واللعنة

عبدالمعطى أحمد

إصلاح الجذور وليس قص الفروع!

أميرة خلف

قتل مع سبق الإصرار .. الرجاء ربط الأحزمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ