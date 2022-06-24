7 نقاط تحدد الأرقام التي تقاضها كيروش مع منتخب مصر

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم الأرقام الرسمية التي تقاضها كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر السابق طوال مدة تواجده مع الفراعنة.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن كيروش لم يتبقى له أي متأخرات أو مكافآت مالية في مدة توليه الادارة الفنية لمنتخب مصر.

وحدد اتحاد الكرة النقاط كالتالي:

1-حصل كيروش علي رواتبه الشهرية بالكامل حتي رحيله

2- حصل كيروش على جميع المكافآت الخاصة بالبطولة العربية

3-حصل كيروش على مكافاة المركز الثاني في بطولة كأس الأمم الافريقية

4-حصل كيروش على مكافأة التأهل لدور الأربعة في بطولة افريقيا

5-لم يحصل كيروش على مكافآت مباراتي دور ال16 ودور ال8 والدور الأول وقيمتهم481 الفا و800 جنيه، وذلك بعد خصم مبلغ 25 الف دولار مايعادل 458 الفا و750 مصري ،وهي قيمة الغرامة الموقعة على كيروش من الاتحاد الافريقي كاف، وبالتالي فالمتبقي له من مستحقات هو 23 الفا و50 جنيه تم تحويلها في حسابه أمس.

6-جميع قيم المكافآت المصروفة جاءت وفقا للائحة الموضوعة من قبل اللجنة السابقة التي كانت تدير اتحاد الكرة وبالتالي التزم المجلس الحالي بكل بنود اللائحة.

7- المكافآت الاستثنائية " البونص" لا يوجد بها بند في اللائحة الموضوعة