مصطفى عنز: الشيخ شعيشع أهدى القرآن بصوته للملك فيصل وشارك في غسل الكعبة

قال الكاتب الصحفي مصطفى عنز جامع تراث الشيخ ابو العينين شعيشع خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب على شاشة قناة الحياة أن الشيخ شعيشع سجل القرآن الكريم بصوته وأهداه للملك فيصل كما كانت تربطه علاقة قوية جدا لحاكم الإمارات الشيخ زايد والرئيس السوري شكري القوتلي كما أنه ذهب إلى القدس وتحديدا المسجد الأقصى وقرأ القرآن بداخله لمدة تصل إلى ٩٠ يوما متواصلة وشارك غسل الكعبة بعد ذلك وبكى بكاءا شديدا داخل الكعبة بعد أن استجاب الله لدعوته وشارك في غسل الكعبة.

وحكي عنز عن أحد المواقف أثناء الزيارات الخارجية للشيخ وقال أن الشيخ شعيشع كان في زيارة لدولة العراق وعرف المسجونون العراقيون ذلك وطلبوا لقاء الشيخ وعلم الشيخ بذلك ووافق على طلبهم. وقال للحكومة العراقية إذا لم اقابل المسجونين العراقيين سأغادر العراق فورا وبالفعل وافقت الحكومة العراقية على طلبه وقابلهم وقرأ لهم القرأن.

يذكر أن برنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية ايمان ابو طالب على شاشة قناة الحياة كل يوم جمعة في الثامنة مساءا.