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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. شاهده الآن.. كوكب الزهرة يقترن مع الحشد النجمي.. والبحث العلمي تعلن عقد الملتقى الأول لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية التي لفتت انتباه المهتمين بالشأن التعليمي خلال الساعات الأخيرة.

 

ننشر كشوف توزيع الطلاب بلجان الامتحان بجامعة عين شمس.. اليوم

أكد الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن إدارة جامعة عين شمس تعمل على توفير جميع السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات، والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول بامتحانات الفصل الدراسي الثاني.
 

شاهده الآن.. كوكب الزهرة الحب والجمال يقترن مع الحشد النجمي الشقيقات السبع

تشهد سماء مصر الآن، ظاهرة فلكية جديدة، حيث نشاهد اقتران كوكب الزهرة (كوكب الحب والجمال) مع الحشد النجمي (الشقيقات السبع)، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة.

 

البحث العلمي تعلن عقد الملتقى الأول لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية.. تفاصيل

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن عقد الملتقى الأول لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية تحت عنوان
Climate change mitigation and biodiversity conservation via Biotechnology Approaches  

 

اسنان القاهرة: المستشفى التعليمى يقدم جميع  الخدمات العلاجية

كشف الدكتور هشام عبد الحكم، عميد كلية الأسنان جامعة القاهرة، عن الخدمات التى يقدمها مستشفى كلية الأسنان للمرضى.

Jobs Education الأخبار التعليمية جامعة عين شمس ظاهرة فلكية جديدة

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