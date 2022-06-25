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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعقد الملتقى الأول لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية.. الإثنين

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن عقد الملتقي الأول لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية تحت عنوان
Climate change mitigation and biodiversity conservation via Biotechnology Approaches  

وأوضحت أن ذلك يوم الأثنين الموافق 27 يونيو 2022 بمقر أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بقاعة المؤتمرات فى الدور الثالث .

وأشارت إلى أنه يأتي الملتقى ضمن خطة عمل شبكة خبراء التكنولوجيا الحيوية، وتزامننا مع الاحتفال بيوم البيئة العالمى، فقد قامت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بإنشاء الشبكة القومية لخبراء التكنولوجيا الحيوية كأحد برامج الشبكات القومية العلمية بالأكاديمية .

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بينما يمكنكم حضور الملتقى اونلاين:

Topic: الملتقى الأول لتطبيقات التكنولوجيا الحيويه

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89053850920?pwd=wtq7zgr5Rjw3JXreZf7Z-6o_KUS-eK.1

 

وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن عقد ندوة بعنوان " الاستراتيجية الوطنية لمجابهة التغيرات المناخية والتحضر للأخضر "أمس الخميس الموافق 23 يونيو 2022 ً ، بقاعة المؤتمرات الرئيسية بالدور الثالث بالأكاديمية وتنظمها اللجنة الوطنية للمسائل البيئية واللجنة الوطنية لصون الطبيعة والموارد الطبيعية .

وأوضحت إن قضية المناخ  قضية عالمية وقد بادرت مصر لاتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام و التحول إلى النقل النظيف فضلا عن إنشاء المدن الذكية والمستدامة.. كما تنفذ مصر مشروعات لترشيد استخدامات المياه والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ، ومع إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية الذى يعمل على صياغة وتحديث استراتيجية شاملة لتغير المناخ وتركيز الجهود الوطنية المبذولة في مجال البحوث الخاصة بتغير المناخ و على صعيد التكيف تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتحديد إطار التكلفة المطلوبة لمعالجة تلك الآثار.

واشارت إلى أنه تأتى تلك الندوة فى اطار اهتمام اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بموضوعات التغيرات المناخية وتاثيراتها ومع استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ فى نوفمبر ٢٠٢٢، ومن هنا كانت الاهمية لمعرفة الوضع الحالى وكذلك الاستراتيجية القومية لمجابهة تلك التغيرات .

حيث تتناول الندوة  عدة محاور هامة على سبيل المثال : 
• الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخى ٢٠٥٠
• دور الجامعات فى التغير المناخى و التحول للاخضر 
• الأنباء بالتغيرات المناخية فى مصر لمدة ٥٠ عام وأكثر
• علاقة التغيرات المناخية بخدمات النظم البيئية 
• االاستثمار الاخضر لمجابهة التغيرات المناخية المتوقع.

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