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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التنظيم والإدارة ينتهي من دراسة التسوية لـ 95 موظفا بالضرائب العقارية

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لـ 95 موظفا بمصلحة الضرائب العقارية، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
 

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وأوضح رئيس الجهاز أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

جدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". 

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مصلحة الضرائب العقارية صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة التسوية

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