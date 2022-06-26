مصدر: المفاوضات مع ريكاردو سواريز لتولي تدريب الأهلي وصلت لمراحل متقدمة

كشف مصدر بالأهلي أن المفاوضات وصلت لمراحل متقدمة مع ريكاردو سواريز لتولي الإدارة الفنية للفريق الأحمر، خلفاً لبيتسو موسيماني الذي رحل بعد فسخ تعاقده بالتراضي.

وقال مصدر، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن العقود لم توقع بعد ولكن هناك اتفاقا تم في الساعات الماضية، والأمر يتعلق بالشرط الجزائي في تعاقده مع فريقه الحالي جل فيسنتي البرتغالي.

وأضاف: "لديه شرط جزائي في تعاقده مع فريقه الحالي يقدر بـ250 ألف يورو، وهناك محاولات لحل تلك الأزمة".

وأوضح: "إذا تم إنهاء هذا الأمر سيحضر المدرب برفقة 4 مساعدين إلى القاهرة عقب مواجهة سموحة المقرر لها الأربعاء المقبل، ويتولى قيادة الفريق أمام الجونة".

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة في ربع نهائي نسخة العام الماضي من ‏كأس مصر.‏

ويدخل الأهلي مباراة الليلة بعدما حقق فوزاً ثميناً في آخر مبارياته المحلية بالفوز على غزل المحلة بهدفين لهدف الأربعاء المقبل في الجولة الـ22 لبطولة الدوري الممتاز.

