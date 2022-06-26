لحظة إطلاق قاتل إيمان إرشيد النار على نفسه بعد محاصرته.. شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، اليوم الأحد، مقطع فيديو قالوا إنه لقاتل طالبة جامعة العلوم التطبيقية إيمان إرشيد والذي أطلق النار على نفسه بعد محاصرة السلطات الأمنية له.

وأعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، اليوم الأحد، أن السلطات الأردنية تمكنت من تحديد مكان قاتل فتاة جامعة العلوم التطبيقية إيمان إرشيد.

وقالت مديرية الأمن العام في الأردن في بيان إن قاتل إيمان إرشيد لدى محاصرته من قبل رجال الأمن العام أقدم على إطلاق النار على نفسه.

وأضافت أن مزيداً من التفاصيل سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، حيث لم تعلن بعد عن حالة الجاني بعد إطلاقه النار على نفسه.

وتوفيت فتاة أردنية داخل جامعة خاصة في شمال العاصمة عمّان بعد أن أطلق شخص أعيرة نارية باتجاهها وفق ما أفادت مديرية الأمن العام يوم الخميس الماضي.

وكان نائب عام محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، القاضي إحسان السلامات، قرر حظر النشر في قضية "مقتل الطالبة إيمان رشيد في جامعة العلوم التطبيقية".