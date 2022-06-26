للعام الثاني على التوالي.. مصطفى عسل يتوج ببطولة العظماء الثمانية للإسكواش

توج مصطفى عسل، المصنفة الرابع على العالم، بلقب بطولة العظماء الثمانية للإسكواش، والتي تستضيفها مصر بمول العرب بمدنية السادس من أكتوبر في الفترة من 21 حتى 26 من شهر يونيو الجاري، بمجموع جوائز 400 ألف دولار أمريكي لمنافسات الرجال والسيدات.

وتمكن عسل من الفوز على النيوزيلاندي بول كول المصنفة الثاني على العالم، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما بثلاثة اشواط نظيفة، في مباراة استمرت 77 دقيقة، ليحصد لقب البطولة.

وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي: (13-11), (11-8), (11-7).

وكان عسل قد تأهل لدور النهائي بعد فوزه على مواطنه علي فرج المصنف الأول عالميًا بنتيجة 2-0.

وتعد نوران جوهر هي حاملة اللقب العام الماضي كما أن مصطفى عسل هو حامل لقب الرجال.