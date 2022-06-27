كروكيه الزهور يتوج ببطولة الدوري العام ويسيطر على ألقاب الموسم

فاز فريق كروكيه نادي الزهور ببطولة الدوري العام لهذا الموسم بعد احتلاله المركز الأول في الدورة السداسية التي أقيمت علي ملاعب الاتحاد المصري للكروكيه بمركز شباب الجزيرة.

وتوج فريق كروكيه الزهور بالدرع العام للبطولة الماراثونية بعد الفوز على أندية الزمالك والصيد والجزيرة وسموحة والخسارة أمام فريق هليوبوليس ليحتل الزهور المركز الأول متقدمًا على سموحة الذي حل ثانيًا، والشروق الذي جاء ثالثًا، فيما حقق الجزيرة المركز الرابع.

وبهذا التتويج اختتم كروكيه الزهور الموسم بالسيطرة على جميع البطولات حيث توج أبطال النادي بكأس مصر بعد الفوز في المباراة النهائية على نادي هليوبوليس الشروق.

وكما حصد فريق كروكيه نادي الزهور كأس فردي الاندية بعد فوزه على نادي هليوبوليس الشروق في النهائي.

ومثل فريق نادي الزهور في البطولتين كلا من: مها الدرديري، وبريهان علوي، وتفيدة الخضري، ونهي ممدوح، وهلا حسام، وفتحي فاروق، ومحمد كارم، وكريم غمري، وعمرو الابياري، وهامي ناجي، وحسام السعيد.

ويقود الفريق فنيا المدير الفني فتحي فاروق.