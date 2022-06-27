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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الزلاط والكمالي يبحثان سبل التعاون لدعم مساعي التكامل الصناعي العربي وتنمية الصادرات

رئيس هيئة التنمية
رئيس هيئة التنمية الصناعية خلال الاجتماع

استقبل اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمقر الهيئة صباح اليوم وفد الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية برئاسة محمد علي الكمالي، رئيس الاتحاد ونائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والاتحاد لدعم مساعي التكامل الصناعي العربي وتبادل البيانات حول فرص الاستثمار المشتركة مع الدول العربية أعضاء الاتحاد ودعم الصادرات الصناعية العربية.

وحضر الاجتماع السفير عبد المنعم محمد الأمين العام للاتحاد والدكتورة هبة النشرتي مستشار رئيس الهيئة.

وأكد الزلاط، خلال كلمته، حرص الهيئة على تنفيذ توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بشان تعزيز التعاون الصناعي العربي والاقليمي والمساهمة في تحقيق التكامل الصناعي العربي وتبادل البيانات فيما يتعلق بفرص الاستثمار المشتركة وفتح قنوات تواصل بين رجال الصناعة المصريين ونظرائهم العرب لتحقيق التنمية المستدامة وتوطين الصناعة ومن ثم رفع معدلات الصادرات الصناعية غير البترولية وسد الفجوات الاستيرادية من خلال تحقيق التكامل الصناعي العربي.

وأشار إلى حرص وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الهيئة على تقديم أوجه الدعم لتحقيق الشراكة الصناعية مع الاتحاد العربي.

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كما أكد رئيس الهيئة على اهمية التعاون مع الاتحاد بوصفه تحالفا يهدف فى الاساس لتنمية الصادرات الصناعية العربية والنفاذ إلى الأسواق الدولية، وتنشيط التبادل التجاري العربي البيني في شتى المجالات الصناعية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الاتفاقيات التجارية والصناعية العربية البينية والدولية في الترويج للصادرات الصناعية العربية، والعمل علي زيادة تنمية الصادرات الصناعية العربية وهو ما يتسق مع رؤية الهيئة للنهوض بالقطاع الصناعي.

وخلال الاجتماع قام اللواء الزلاط بعرض تقديمي لابرز الخدمات التي تقدمها الهيئة للمجتمع الصناعي فيما يتعلق بالتراخيص الصناعية وتخصيص الأراضي وإقامة المجمعات والمدن الصناعية المتخصصة وكذلك جهود الدولة فيما يخص رفع كفاءة المناطق الصناعية. 

كما استعرض رئيس الهيئة حزمة الإصلاحات التشريعية والاجرائية التي اتبعتها الحكومة لتحسين البيئة الاستثمارية ، وماله من اثر كبير في نجاح مصر رغم ازمة كورونا في تحقيق مصر 32.3 مليار دولار صادرات غير بترولية خلال عام 2021 بزيادة 60% منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقام رئيس الهيئة بشرح مشروع المدن الصناعية المتخصصة حيث تم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمدينة الجلود بالروبيكي، وكذلك مدينة كنوز الجلالة للرخام والجرانيت ومدينة الاثاث بدمياط.

وأشار رئيس الهيئة الى مشروع الميكنة الالكترونية حيث انتهت الهيئة من ميكنة إجراءاتها إلكترونيا وتم من خلالها ربط فروع الهيئة بالمقر الرئيسي للتيسير على المستثمرين، كاشفا عن أنه يتم حاليا تحديث وتطوير خريطة الفرص الاستثمارية الصناعية والتي تمكن المستثمر المحلى والعربي والاجنبي من اي مكان بالعالم بالاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.

كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من الصناعات الاستراتيجية التي تركز عليها الهيئة خلال الفترة القادمة وتعد فرصا واعدة للاستثمار العربي المشترك متطلعا لمساهمة الاتحاد في الترويج لهذه الفرص .

من جانبه صرح محمد الكمالي رئيس الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية بان الاتحاد أنشئ في إطار المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، مضيفا ان اجتماع اليوم بمقر الهيئة المسئولة عن ملف الصناعة بمصر يعزز خطط الاتحاد الهادفة الى تعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين الدول العربية ونقل الخبرات والتجارب الصناعية في مجال التصنيع والاستفادة من تجربة مصر في تحقيق التنمية الصناعية.

وأكد على دور الاتحاد  في تبادل المعرفة حول الفرص التجارية والتصديرية للدول العربية، لافتا إلى ان  الأسواق العربية ومن بينها مصر، لاسيما بعد الطفرة الاصلاحية التي شهدها الاقتصاد المصري مؤخرا ، تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها للتواجد في الأسواق العالمية.

Finance Real Estate مال واعمال اخبار مصر التنمية الصناعية

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