فتح المجازر وحملات رقابية.. بني سويف تستعد لاستقبال عيد الأضحى

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف توجيهاته برفع درجة الاستعداد وتكثيف العمل بجميع القطاعات الخدمية، تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وجه المحافظ مسئولى الطب البيطري بفتح جميع المجازر لاستقبال وذبح الأضاحي للمواطنين مجاناً "خلال أيام العيد"،مع تدعيمها بعددكاف من الأطباء البيطريين للكشف على المذبوحات،والتنسيق بين التموين ومباحث التموين والصحة لتكثيف الحملات التفتيشية على الجزارين ومحلات بيع اللحوم الطازجة والمجمدة، ومحلات بيع اللحوم المصنعة وثلاجات حفظ اللحوم ، والمرور للكشف على اللحوم والدواجن والجمعيات الاستهلاكية ، وعمل مناوبات على مدار 24 ساعة بالمديرية وإداراتها السبع وغرف العمليات وتليفوناتها (المديرية 2138352/2122128)،(الواسطى 2510521)،(ناصر 3813090)،(بني سويف 2224377)،(ببا 4400413) ،(الفشن 3723164)،(اهناسيا 3736058) ، (سمسطا 2261506)، ومتابعة سيرالعمل باللجنة المشكلة"برئاسة السكرتير العام المساعد "للمرور على المجازر وشوادر اللحوم للتأكد من استيفائها للاشتراطات البيئية والصحية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منه، مع متابعة سيرالعمل باللجنة المشكلة برئاسة السكرتير المساعد للمرور على المجازر وشوادر بيع اللحوم للتأكد من استيفائها للاشتراطات البيئية والصحية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها .

كما كلف المحافظ، وكيل وزارة التموين،باستمرار المتابعة الميدانية لحركة البيع والشراء بمعرض بيع اللحوم والسلع الغذائية "أضحى مبارك" والذي تم افتتاحه مؤخرا، للتأكد من الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع الغرفة التجارية والتموين والعارضين، لعرض وبيع اللحوم والسلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة ،والتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية المعنية لتكثيف الرقابة على مستودعات أنابيب البوتاجاز للتأكد من توافرها،والدفع بكميات احتياطية لأى منطقة قد يحدث بها شكوى أو قصور، ومتابعة أرصدة المواد البترولية وتكليف مفتشين بكل محطة تعبئة بوتاجاز لضمان استمرار الإنتاج على النحو المطلوب مع وجود رقابة على المخابز، للتأكد من إنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات بجانب التنبيه على المخابز البلدية بالعمل بكامل طاقتها خلال أجازة العيد والتأكد من توافر أرصدة كافية من السلع والدقيق بالمطاحن ، فضلاً عن تشكيل غرفة عمليات بالمديرية متصلة بغرف العمليات الفرعية بالإدارات برئاسة مدير الإدارة ،لمتابعة الحالة التموينية خلال العيد

وتستعد مديرية الأقاف بتشكيل غرفة عمليات بالمديرية، وغرف فرعية داخل كل إدارة على مستوى مدن المحافظة للتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام على مدار الساعة لمتابعة أعمال النظافة ، والوقوف على مجريات الأمور خلال صلاة العيد، والتأكيد على أئمة المساجد بالالتزام بكافة التعليمات الوزارية فيما يتعلق بالأماكن المخصصة لأداء شعائر صلاة العيد داخل الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى والجامعة، ، والبالغ عددها 30 ساحة مسجد على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، وتجهيز الخطباء والأئمة بواقع 2 خطيب (أساسي واحتياطي)، فضلاً عن متابعة أعمال جمع صكوك وجلود الأضاحي

فيما يتعلق باستعدادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، فقد تضمنت رفع درجة الاستعداد داخل غرفة عمليات الخط الساخن على مدار الـ24 ساعة مع تكثيف العمالة داخل الخط طوال أيام العيد،والتأكيد على صلاحية الأجهزة اللاسلكية والتليفونات الأرضية والمحمول، والصفحة الرسمية للشركة على ، وغرفة عمليات الخط الساخن" 125" ، ومحمول (01276278215/01276279712) ، والمتابعة المستمرة لغرفة عمليات الخط الساخن بالإدارات التابعة والتأكد من عمل جميع المحطات بكفاءتها ،ومتابعة الصيانات الدورية للمحطات والتأكد من سلامة طلمبات المياه ، ومتابعة الصرف الصحى لمحطات الرفع والتأكد من سلامة الطلمبات والتأكد من جاهزيتها للعمل فى حال إنقطاع التيار ، علاوة على توفير 5 سيارات حمولة (8 إلى 10 م3) للإمداد بمياه الشرب للدفع بها حال حدوث كسور أو صيانة، بجانب عربة ( نافوري ، شفط ، كسح) بكل فرع من فروع الشركة للدفع بها في حالات الانسداد

وتضمنت خطة قطاع الكهرباء تفعيل غرفة العمليات للتعامل مع أية حالات طارئة ولسرعة اتخاذ القرار ، وعمل نوبتجيات وخطة طورائ على مدار 24 ساعة بمقر القطاع والهندسات التابعة له ، مع تواجد كافة فرق إزالة الأعطال للجهدين "متوسط ومنخفض" ، بجانب فرق طوارئ مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة في كافة التخصصات للتدخل الفوري"حال حدوث أعطال بالشبكة "،بالإضافة إلى تفعيل الخط الساخن 121 الخاص بتلقى بلاغات الأعطال ، بالتوازي مع عمل مركز التحكم بالقطاع الذي يعمل على مدار 24 ساعة واتخاذ اللازم بشأنها على الفور ، وتخصيص أرقام ( 2238338/ 01206527888) لتلقى أية بلاغات ،علاوة على تجهيز ماكينات الطوارئ للدفع بها بها عند اللزوم، وتجهيز جميع السيارات والأوناش للتعامل مع الأعطال بالسرعة المطلوبة،بجانب تكثيف أعمال الصيانة على مكونات الشبكة والمغذيات واللوحات للحد من الأعطال، وتواجد سيارات الاختبارات لتحديد أي عطل في حينه

وفي قطاع الصحة ، يتم تشكيل غرفة أزمات فرعية بالمديرية ،تحت إشراف وكيل الوزارة، و إبلاغ مديري المستشفيات والطوارئ بتنفيذ خطة إخلاء الأقسام التي لهاعلاقة بالطوارئ واستدعاء فريق الانتشار السريع"حال حدوث طوارئ"،مع التأكدمن توفررصيد إستراتيحي من الأدوية والمستلزمات بكل مستشفى،والاطمئنان على توافر كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته، وجاهزية الأقسام الداخلية ، ومراجعة خرائط الميادين والبؤر الساخنة للأحداث والتجمعات وتحديد مستشفيات الإحالة بجانب المرور صباحا ومساءَ على جميع المنشآت الصحية ، وعمل نوبتجية لمخازن أدوية ومستلزمات المديرية

وفيما يتعلق بخطة الطوارئ الوقائية لمديرية الصحة، فقد تم التأكيد على تكثيف حملات المرور على المحلات والشوارد ومصانع إنتاج اللحوم وسحب عينات وإرسالها للمعامل المختصة ،وعمل حملات مشتركة مع الطب البيطري و التموين ومباحث التموين للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية المطلوبة للمنشآت الغذائية خاصة فيما يتعلق بالشهادات الصحية والنظافة العامة والشخصية، وتشديد الرقابة على الباعة الجائلين والرقابة على سيارات نقل اللحوم البلدية والأحشاء من المجازر، وإجراء التقصى الوبائي لحالات الاشتباه بالتسمم الغذائي أولاً بأول للوقوف على مصدرها والتأكد من عدم حدوثها بشكل وبائي ، وكذا الإشراف على جميع عمليات المياه المختلفة

في المقابل تضمنت خطة مرفق الإسعاف لاستقبال العيد تأمين قرى ومراكز ومدن المحافظة بعدد كاف من سيارات الإسعاف ومراجعة جاهزيتها وأماكن تمركزها وانتشارها على الطرق والمحاور وتزويدها بكافة المستلزمات من الأجهزة والمعدات وأجهزة اللاسكى واسطوانات الأوكسحين،في حين تستعد إدارة الحماية المدنية بخطة عمل تشمل مراجعة وتجهيز جميع سيارات الإطفاء بالأطقم الفنية والإدارية ،واستعداد جميع مفتشي المفرقعات وبصحبة الأجهزة والمعدات الخاصة بالكشف والتعامل مع المفرقعات لتأمين محيط ساحات المساجد ، بجانب استعدا قسم الإنقاذ النهري بالأجهزة والمعدات للتعامل مع أي حالات طارئة

بينما تضمنت خطة التضامن توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة ، فيما استعدت مديرية الزراعة بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية برئاسة وكيل الوزارة متصلة بغرفة عمليات فرعية بإدارات الزراعة لمتابعة سير العمل ومواجهة أية تعديات على الأراضي الزراعية قد تحدث استغلالاً لأجازة العيد ، في حين تستعد مديرية الشباب والرياضة بفتح جميع مراكز الشباب لممارسة الأنشطة المختلفة سواء الرياضية أو الثقافية أو الصحية ، والدينية الفنية والاجتماعية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.