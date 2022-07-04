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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المالية: لن نعتمد على الأموال الساخنة مجددا وأوكرانيا وروسيا تمثلان ثلث السياحة المصرية

صدى البلد

حل الدكتور محمد معيط، وزير المالية في مداخله هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، وتحدث عن الوضع الاقتصادي للبلاد وإجمالي الدين المصري..حيث: 

دعمًا للصناعة .. المالية: أنفقنا أكثر من 35 مليار جنيه خلال الـ3 سنوات الماضية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة المصرية نجحت في حل أزمة الكهرباء بتكلفة تتجاوز التريليون جنيه، بالإضافة إلى حل أزمة الغاز وتطوير العشوائيات.



المالية تطمئن المواطنين: قادرون على إدارة الأزمة الحالية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن عجز الموازنة المصرية خلال 2010/2009 وصل إلى 8.1%، ووصل خلال 2013 إلى 13%، متابعا: بطريقة ما عملنا على التحكم في العجز.


تعلمنا الدرس.. معيط: لن نعتمد على الأموال الساخنة مرة أخرى
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة المصرية تعلمت الدرس  فيما يخص الأموال الساخنة من 3 مرات متتالية في 2018 و2020 و2022.



المالية: نجحنا في حل أزمة الكهرباء بتكلفة تجاوزت تريليون جنيه
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة المصرية نجحت في حل أزمة الكهرباء بتكلفة تتجاوز التريليون جنيه، بالإضافة إلى حل أزمة الغاز وتطوير العشوائيات.


تأثرنا بشكل كبير.. وزير المالية: أوكرانيا وروسيا تمثلان 35% من السياحة المصرية
 قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن العالم أجمع تأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية، ولكننا تأثرنا بشكل أكبر عن باقي الدول، وذلك لأن أوكرانيا وروسيا يمثلان 35% من السياحة.

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