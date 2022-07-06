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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية الجزائر يجري مباحثات مع نظيره السوري

صدى البلد

أجرى وزير الشئون الخارجية و الجالية الجزائرية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء، محادثات مع وزير الشئون الخارجية لجمهورية سوريا، فيصل المقداد، حيث أطلعه على آخر التطورات في سوريا أمنيًا وسياسيا، فضلا عن الوضع الاقتصادي.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، أن الطرفين تباحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية والتحضيرات الجارية للقمة العربية المرتقبة يومي الفاتح والثاني من نوفمبر المقبل بالجزائر، تزامنا مع الذكرى الثامنة والستين لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية.

كما أعرب الطرفان عن اعتزازهما بعمق أواصر الأخوة والتضامن والتعاون التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتطلعهما لمواصلة الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات تجسيدا لتوجيهات رئيسي البلدين.

وفي الختام، اتفق الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق تحضيرا للاستحقاقات المقبلة الثنائية منها ومتعددة الأطراف.

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