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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هروب عجل قبل النحر في أول أيام عيد الأضحى|فيديو

هروب عجل
هروب عجل

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، فيديو لأحد العجول وهو يهرب في الشارع قيل ان يتم نحره في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وظهر في الفيديو صوت الشباب وهم ينادون على المارة"الحقو العجل هرب"، لتفادى العجل الغاضب حتى لا يصطدم بهم أو يتعرض أحد لأذى، كما استنجد الشباب بالمارة لمساعدتهم فى السيطرة عليه.

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وعن أسعار الأضاحي في الأسواق، فإن سعر كيلو لحم الضأن يصل إلى 83 جنيهًا، ليتراوح سعر الخروف ما بين 4 و6 آلاف جنيه، أما العجول فيتراوح سعر الكيلو من 72 لـ 74 جنيهًا لتسجل العجول من 24 لـ25 ألف جنيه.

 

كيفية اختيار مواصفات الأضحية السليمة

1- تكون خالية من الإفرازات من الأنف 

2- أن تكون غير مرتفعة فى درجات الحرارة 

3- ألا يكون عندها اسهال

4 - ألا تكون مصابة بالحمي القلاعية أو الجلد العقدي

5- أن تكون لامعة الشعر

6- ألا تتردد في الأكل

7- يُستحسن العجل خالي الكرش غليظ الأرجل عريض الظهر

8- عند اختيار الأضحية يجب أن تكون نشيطة ومتحركة، وذات عين لامعة

9- الرقبة مرفوعة

10- يجب أن يزيد عمر الخروف على عامين حتى لا يكون مُحملًا بالألياف، وتقل به كمية اللحم.

11- العمر الملائم من البقر ما أتم سنتين ويجوز التضحية بالعجول المعلوفة وهى دون السنتين إذا كان وزنها يساوى وزن عجل رعوي أتم سنتين.

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