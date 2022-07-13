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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

يواصل الانهيار.. اليورو يتراجع ويسجل أقل من دولار واحد

اليورو مقابل الدولار
اليورو مقابل الدولار

 هبط سعر اليورو إلى ما دون دولار واحد، اليوم الأربعاء ، وسط أزمات الطاقة التي تدفع أوروبا إلى الركود، وزيادة الطلب على العملة الخضراء كملاذ آمن.

وسجل اليورو انخفاضا تاريخيا جديدا، لأدنى مستوى في 20 عاما ، ليسجل أقل من واحد دولار.

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سجل الدولار اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022 ، 0.99 يورو، وهو المستوى الأكثر انخفاضًا لليورو مقابل الدولار منذ نوفمبر 2002.

ويعاني اليورو من عدة أزمات في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية التي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز والأغذية، بالإضافة إلى تأخر البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة رغم معدلات التضخم الأعلى منذ نحو 40 عاما.

في المقابل تلقى الدولار دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وأقوى من أقرانه.

أقل مستوى لليورو

وانخفض اليورو لأقل مستوى له منذ 20 عاما ليقترب من التساوى مع الدولار الأمريكى وسط تكهنات وتقارير باحتمالية ارتفاع الأخير عليه لأول مرة منذ ظهور العملة الموحدة للقارة الأوروبية.

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