ارتفاع مفاجئ للذهب.. عيار 21 يلامس الألف جنيه للجرام

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 13-7-2022، بنحو 8 جنيهات بشكل مفاجئ حيث لامس الذهب عيار 21 الألف جنيه وسجل 999 جنيها للجرام الواحد.



ويسجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا مستوى 999 جنيهًا، مقارنة بأسعار صباح اليوم والذى كانت 992 جنيهاً فقط.

سعر الذهب في مصر

أضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى فئه سجل مستوى 1134 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 856 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 666 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 7918 جنيهًا.

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سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.