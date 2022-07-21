النمسا تسجل أعلى معدل تضخم منذ عام 1975

أظهرت أحدث أرقام إحصائية صدرت اليوم في النمسا استمرار ارتفاع معدل التضخم في شهر يونيو الماضي ليسجل أعلى معدل له وهو ما لم تشهده البلادد منذ سبتمبر 1975 بواقع 8.7 في المائة بسبب استمرار ارتفاع أسعار الوقود والغذاء والطاقة المنزلية وتجارة التجزئة.

و أكدت بيانات هيئة الإحصاء النمساوية، ارتفاع كلفة سلة التسوق الأسبوعية، التي تشمل أسعار مشتريات الوقود والطعام والخدمات الأساسية، بشكل ملحوظ بلغ نحو 19 في المائة على أساس سنوي وأظهرت ارتفاع سعر وقود الديزل بنحو 65 في المائة، والبنزين بنحو 61 في المائة، وزيت التدفئة بأكثر من الضعف، والغاز بنسبة 78 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2021.

و رصدت هيئة الإحصاء النمساوية ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 11 في المائة، مقارنة بشهر يونيو قبل عام و زيادة الضغط على أسعار اللحوم بنسبة 13 في المائة، والخبز ومنتجات الحبوب بنسبة 11 في المائة، وارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 12 في المائة ، والفاكهة بنحو 6 في المائة، وزيادة أسعار إيجارات المساكن والمياه والطاقة المنزلية بمعدل 10في المائة .

و استبعد تقرير معهد البحوث الاقتصادية النمساوي "wifo"، للفترة من 2022 إلى 2026، حدوث انتعاش اقتصادي سريع، وتوقع استمرار معاناة اقتصاد النمسا من تداعيات وباء فيروس كورونا والأزمة في أوكرانيا لسنوات قادمة وتنبأ بنمو الناتج المحلي الإجمالي في النمسا بنسبة 4.3 في المائة خلال العام الجاري، وتقلص النمو الاقتصادي خلال السنوات الأربع التالية إلى نحو 1.5 في المائة .