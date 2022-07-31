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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل احتجاز شخص كفيف خلف باب حديدى داخل شقة ببولاق الدكرور

الشرطة
الشرطة

رصدت الاجهزة الامنية تداول إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" خبراً يتضمن الإدعاء بإحتجاز أحد الأشخاص "كفيف" خلف باب حديدى مغلق داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة ولا يسمح بخروجه ولا يعتنى به أحد .

بالفحص أمكن تحديد المواطن المعنى بالخبر (مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).. وبالإنتقال تم التقابل مع شقيقيه وقررا أنهما يقيما بالشقة صحبة شقيقهما المذكور "كفيف" وأن الباب الحديدى بقصد حمايته أثناء تواجدهما بالخارج مع السماح له بالتواصل مع الجيران .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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