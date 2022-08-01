مدبولي يتفقد مشروعات حياة كريمة بالبحيرة .. اليوم

يزور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم محافظة البحيرة لتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة للوقوف على سير وانتظام العمل بكافة المشروعات ،ويرافقه وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة وعدد من المسئولين .

يذكر أن المشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة بمحافظة البحيرة 8021 مشروعا فى شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز 44 مليار جنيه بمراكز ،دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادى النطرون .

بإجمالى 43 قرية رئيسية و238 وحدة قروية وأكثر من 3940 تابعا، وتشمل المشروعات مراكز صحة الأسر و مدارس ونقط إطفاء وإسعاف ، ومحطات مياه.