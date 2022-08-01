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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

تعاطي وتزوير.. القصة الكاملة لضبط نجل توفيق عكاشة بحيازته مخدرات

توفيق عكاشة
توفيق عكاشة

عادت قصة ضبط نجل توفيق عكاشة بحيازته مخدرات إلى الواجهة عقب الإعلان عن موعد خضوعه للمحاكمة، حيث حددت محكمة استئناف القاهرة يوم 13 أغسطس المقبل، موعدًا لأولى جلسات محاكمة إبراهيم توفيق عكاشة، وأخرى في قضية إحراز مواد مخدرة وتزوير، بدائرة قسم شرطة السلام ثان. 

تفاصيل القضية من البداية 

منذ عدة سنوات، تم إلقاء القبض على نجل توفيق عكاشة، مالك قناة الفراعين سابقًا، وهو يحمل كميات كبيرة من مخدر الحشيش في مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة، بقصد التعاطي.

وأشيع حينها أنه تم إخلاء سبيل نجل توفيق عكاشة، حيث ثبت فيما بعد خضوعه للتحقيق والمحاكمة.

قضية تزوير 

تواجه المتهمة "أسماء. أ. ع" تهمة التزوير في نفس القضية، حيث ثبت في أمر الإحالة أن المتهمة ليست من أرباب الوظائف العمومية واشتركت بطريق المساعدة مع موظفين عموميين "حسني النية"، في ارتكاب تزوير محررات رسمية وهي محضر الضبط وتحقيقات النيابة في القضية محل التحقيق، حال تحريرهما المختصين بوظيفتهما وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن مثلت أمام الموظفين المختصين وانتحلت اسم شقيقتها المجني عليها «بسمة.أ»، على خلاف الحقيقة، فدون الموظفون تلك البيانات بالمحررات آنفة البيان، فتمت الجريمة، بناءً على تلك المساعدة.

أمر إحالة نجل توفيق عكاشة

وجاء في أمر إحالة نجل توفيق عكاشة، أن البالغ من العمر 26 عاما، وصاحب محطة وقود، والمتهمة "أسماء. أ. ع" إلى محكمة جنايات القاهرة أن المتهم الأول أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا "حشيش، هيروين، موروفين"، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

تحريات المباحث 

وأكدت تحريات المباحث التي أجريت بشأن الواقعة، أن مجري التحريات أبصر المتهم الأول يسقط منه كيس بلاستيكي شفاف، يظهر بداخله مسحوق لجوهر الهيروين المخدر، فالتقطه وبمواجهته أقر بتعاطيه والمتهمة الثانية للمواد المخدرة وتسبب ذلك في إعيائها فضبطهما، وبتفتيش الأول عثر على كيس آخر بلاستيكي يحوي ذات الجوهر المخدر السابق، وقدمت له المتهمة الثانية كيسا بلاستيكيا، يحوي ذات الجوهر المخدر السابق، وعزا قصدهما تعاطي المواد المخدرة.

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تعاطي وتزوير.. القصة الكاملة لضبط نجل توفيق عكاشة بحيازته مخدرات

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