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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسائل تهديد ألكسندر دوجين محرك حرب روسيا ضد أوكرانيا قبل اغتيال ابنته.. القصة كاملة

الكسندر دوغين
الكسندر دوغين

اعلنت وسائل إعلام روسية، أن ألكسندر دوجين الفيلسوف الروسي المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، تلقى تهديدات بالقتل قبل الانفجار الذي أودى بحياة ابنته داريا دوجينا.

تهديدات من القوميين الأوكرانيين

وذكرت وسائل إعلام روسية أن التهديدات التي طالت دوجين وابنته أيضا، جاءت من "القوميين الأوكرانيين"، أي النظام السياسي الأوكراني.

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سيقتل شخصًا آخر .. نبوءة الفيلسوف الروسي ألكسندر دوجين تقضي على ابنته

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قبل مقتل ابنته في الانفجار.. الكشف عن تلقي ألكسندر دوجين تهديدات بالقتل

وحسب صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية، قال دوجين للمحققين إنه وابنته على حد سواء تلقيا تهديدات من “قوميين أوكرانيين”.

وطالبت شخصيات روسية بارزة بالانتقام بسبب الانفجار الذي أودى بحياة ابنة المفكر المقرّب من الكرملين والمعروف بأنه عقل “بوتين”.

ويعد دوجين، أحد أبرز مؤيدي أيديولوجية "العالم الروسي"، ومن أشد داعمي إرسال القوات الروسية إلى أوكرانيا.

وفتحت روسيا تحقيقا جنائيا في مقتل داريا دوجينا، ابنة الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين، المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، بعد زرع عبوة ناسفة بالسيارة التي كانت تقودها.

ويعتقد المحققون الروس أن انفجار السيارة في موسكو الذي قتلت على إثره الفتاة، عمل مدبر ومخطط له مسبقا، حسب وكالة "تاس" الروسية.

واتهم دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الانفصالية الموالية لروسيا، القوات الأوكرانية بالوقوف وراء اغتيال، داريا دوجين.

وقال بوشيلين "حاول إرهابيو النظام الأوكراني تصفية ألكسندر دوجين.. لكنهم فجروا ابنته".

فيما نفت أوكرانيا ضلوعها في مقتل داريا دوجين التي لقيت مصرعها في انفجار السيارة التي كانت تستقلها مساء السبت.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك، في خطاب متلفز، إن أوكرانيا ليس لها علاقة بانفجار السيارة المفخخة الذي أسفر عن مقتل داريا دوجينا.

من جهتها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه "إذا تأكد التورط الأوكراني .. ويجب التحقق منه من قبل السلطات المختصة، فسيتعلق الأمر بسياسة إرهاب الدولة التي يطبقها نظام كييف"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وذكرت تقارير غربية بينها صحيفة "الجارديان" أنه إذا ثبت تورط أوكرانيا في التفجير، فستكون المرة الأولى التي يطال فيها العنف المرتبط بالحرب العاصمة الروسية، ليصيب أحد المقربين من الكرملين.

في حين تداول نشطاء رواية تفيد بأن المخابرات البريطانية، قد تكون منفذا محتملا لعملية الاغتيال، باعتبارها واحدة من أكثر داعمي أوكرانيا عسكريا وأمنيا.

هوية منفذ عملية اغتيال ابنة الفيلسوف المقرب من بوتين

وكشف جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الاثنين، عن التوصل إلى حل قضية مقتل الصحفية داريا دوجينا، ابنة الفيلسوف ألكسندر دوجين، المقرب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية الأوكرانية أعدت للجريمة ونفذتها مواطنة أوكرانية تدعى ناتاليا فوفك.

وجاء في بيان الأمن الفدرالي الروسي: "تمكن جهاز الأمن الفدرالي الروسي من حل قضية مقتل الصحفية ماريا دوغينا، بعد إجراء تدابير ميدانية وبحثية عاجلة، حيث ثبت أن الأجهزة الأمنية الأوكرانية هي من قام بإعداد وتنفيذ الجريمة"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وتابع البيان: "منفذة الجريمة هي المواطنة الأوكرانية فوفك ناتاليا، مواليد عام 1979، حيث وصلت إلى البلاد هي وابنتها في 23 يوليو 2022، وقامت باستئجار شقة في نفس البناية التي تسكن فيها الصحفية في موسكو، بهدف متابعتها وجمع معلومات عنها".

وأضاف البيان: "في يوم وقوع الجريمة، تواجدت فوفك وابتنها في أحد المهرجانات الموسيقية والثقافية التي كانت تتواجد فيها الصحفية داريا دوغينا كضيف شرف، وبعد تفجير السيارة التي كانت تتواجد فيها الصحفية غادرت فوفك وابنتها روسيا إلى إستونيا في 21 أغسطس عبر مقاطعة بسكوف".

تعمل بالحرس الوطني الأوكراني

فيما نشرت وسائل إعلام روسية، صورا لمنفذة عملية اغتيال الصحفية الروسية داريا دوجينا ابنة ألكسندر دوجين المفكر الروسي المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين.

لمنفذة عملية اغتيال الصحفية الروسية داريا دوجينا

وحسب موقع "روسيا اليوم"، تبين أن هذه السيدة مواطنة أوكرانية تدعى ناتاليا شابان (فوفك) .

منفذة عملية اغتيال الصحفية الروسية داريا دوجينا
منفذة عملية اغتيال الصحفية الروسية داريا دوجينا
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