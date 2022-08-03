بالصور| إلهام شاهين تشيد بدور قاهرة المستحيل سعاد كفافى رائدة التعليم الخاص أثناء تكريمها بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

بالصور.. إلهام شاهين تشيد بدور قاهرة المستحيل سعاد كفافى رائدة التعليم الخاص أثناء تكريمها بحفل تخرج كلية "العلاج الطبيعى" بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا



الجامعة تحتفل بتخرج الدفعة الـ"21".. وتكرم الفنانة الكبيرة.. وإلهام شاهين: جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا صرح عملاق وتشرفت بوجودى مع الطلاب



الدكتور أشرف حيدر يهنىء الطلاب وأولياء الأمور.. ويؤكد: الجامعة حققت طفرة نوعية فى التعليم الطبي



نقيب أطباء العلاج الطبيعي: الدكتورة الراحلة سعاد كفافى كانت نموذجا للتحدى ورمزا للمرأة الوطنية المخلصة



احتفلت كلية العلاج الطبيعى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بحفل تخرج الدفعة رقم (21)، للعام الدراسي 2021 فى حفل كبير، أقيم برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبحضور الدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي، والفنانة إلهام شاهين كضيف شرف الحفل، والدكتور أشرف حيدر غالب القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة، والدكتور عادل رشاد عميد كلية العلاج الطبيعى.

وبدأ الحفل بتلاوة للقرآن الكريم، والسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، وكلمة الدكتورة مها عبدالمنعم وكيل كلية العلاج الطبيعى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتي قدمت الشكر لرئيس مجلس الأمناء خالد الطوخى، على رعايته للحفل ولرئيس الجامعة الدكتور أشرف حيدر على دعمه للحفل، والكاتب والإعلامي محمد فودة مستشار الجامعة وعضو مجلس الأمناء والمشرف العام على مسرح وأوبرا الجامعة، واللجنة المشرفة على تنظيم الحفل.

ورحب الدكتور أشرف حيدر غالب، بضيوف الحفل قائلا: "انا سعيد جدا لأرى دفعة جديدة من الأطباء خرجي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وهذه أهم لحظة لكم كطلاب كما أحيي الأباء والأمهات لأنكم اثبتم عن جدارة انكم داعمين لابنائكم"، مؤكدا على أن ما يحدث اليوم هو حلم الراحلة الدكتورة سعاد كفافى التي أنشأت هذه الجامعة وهذه هي أهم تلك اللحظات كما أن له الشرف عندما كان شاهدا منذ البداية معها على هذا الحلم منذ 25 عاما والذي اصبح حقيقة ملموسة على أرض الواقع، كما أعلن عن انشاء مركز متخصص للعلاج الطبيعي عام 2024.

تكريم الفنانة إلهام شاهين



وقدم الدكتور أشرف حيدر غالب القائم بأعمال رئيس الجامعة التهنئة للطلاب وأولياء أمورهم على فرحة التخرج وتكليل جهد سنوات الدراسة بحفل مبهر نظمته الجامعة على أعلى مستوى من التنظيم ليليق بطلابها، ووجه د. حيدر نصيحة للطلاب بضرورة أن يتحلى الخريج بصفة الاخلاق في أداء رسالته والاخلاص في مهنته، خاصة وأن كلية العلاج الطبيعي بالجامعة تقدم مجموعة مميزة من الخريجين في مجال العلاج الطبيعي للمجتمع، كما نصح الطلاب بضرورة العمل على التسلح بالعلم ومتابعة الجديد في مجال تخصصهم وأن يضعوا أهلهم أمام أعينهم دائما.

وقال الدكتور أشرف حيدر غالب، إن الدولة تعمل جاهدة على رعاية مواطنيها وتوفير الحقوق الأساسية لهم على جميع الأصعدة وتبذل أقصى الجهد تحقيقا لآمال الشعب وتطلعاته، موضحا فى كلمته أن بناء المجتمعات الحديثة يحتاج منا إلى الاهتمام بالبناء العلمي للمجتمع، والذي يعد التعليم أحد أهم ركائزه الأساسية، ويعد التعليم الطبي خاصة أحد أعمدة الحضارة الحديثة والذي تولي له الدولة إهتماما بالغاً وتعمل على الإرتقاء و النهوض به بجميع أقسامه وفروعه.



وأكد د. حيدر، على أن تخصص العلاج الطبيعي يعتبر أحد التخصصات الرائدة في ميدان الرعاية الصحية ويلعب دوراﹰ هاماﹰ في الحفاظ على صحة الفرد ورفع كفاءة أداءه الوظيفي، وكذلك الحفاظ على تكامل دوره المجتمعي كانت الحاجة إلي إنشاء كلية العلاج الطبيعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر لتحقيق طفرة نوعية فى التعليم الطبي وتلبية لاحتياجات قطاعات الرعاية الصحية بالدولة وانطلاقاً من حقيقة أن تحقيق هذه الأهداف لا يقتصر فقط على جهد المؤسسات الحكومية، وها نحن اليوم نخرج الدفعة 21 من الكلية مؤهلة علميا لسوق العمل ومتسلحة بكل أدواته.

الفنانة إلهام شاهين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

فيما رحب الدكتور عادل رشاد عميد كلية العلاج الطبيعي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بضيوف حفل التخرج وعلى رأسهم الفنانة إلهام شاهين، وقدم التهنئة للطلاب وأشاد بدور أولياء الأمور في دعم أبنائهم والحرص على الوقوف بجانبهم حتى تخرج ذويهم من خلال الدعم المادي والمعنوي، مؤكدا على أن الاحتفال اليوم هو عرس لأولياء الأمور بوصول أبنائهم لمرحلة التخرج والاستعداد للإنطلاق لسوق العمل وهم على أعلى مستوى من المهارة الطبية في العلاج الطبيعي.

وأشار عميد الكلية إلى أنهم يعملون على توفير أعلى مستوى تعليمي للمتخصصين في مجال العلاج الطبيعي والمؤهلين علميا وعمليا على أحدث الأنظمة الدراسية والأساليب التعليمية في ظل نظام دراسي متكامل يعتمد على الساعات المكتسبة والذي يمنح الطالب الحرية في اختيار بعض المقررات الدراسية التي تناسب ميوله و إهتماماته وتخدم التخصصات المختلفة في مجال العلاج الطبيعي والتأهيل.

وعلى هامش حفل التخرج، كرم الدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ضيف الحفل الفنانة الكبيرة الهام شاهين، وقدم لها درع الجامعة، وأكدت الفنانة انها سعيدة بمشاركة الطلاب في حفلهم متمنية لهم دوام التوفيق والانطلاق بكل همة لخدمة المجتمع المصري في مجال تخصصهم، وقالت :"الف مبرووك ينتظركم مستقبل واعد وحياة سعيدة وانا بشكر اهاليكم لأن المباركة لازم تكون لهم قبل الطلاب لان كل اب وكل ام بيشعروا أنهم انهو رسالتهم فلكم كل الشكر والتقدير وانا سعيدة بوجودي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وكلنا بنفتكر الراحلة الدكتورة سعاد كفافي وبنحيي روحها واسرتها لان أهم حاجة ممكن تقدمها للبلد العلم والف شكر لكم جميعا"، مشيدة بدور رائدة التعليم الجامعي الخاص الدكتورة سعاد كفافي وبدورها الملموس فى منظومة التعليم.

كما كرم رئيس الجامعة الدكتور أشرف حيدر، الدكتور سامي سعد نقيب اطباء العلاج الطبيعي أيضا على هامش الحفل، وقدم له درع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وقال الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي: "سعدت جدا بلقاء السيدة الفاضلة سعاد كفافى وكانت رمزا للتحدي ورمز للمرأة الوطنية المصرية ونشرف بوجودها في حفل تخرج كلية العلاج الطبيعي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كما قدم التحية والتقدير للرحلة الدكتورة سعاد كفافي والتي عندما التقيت بها ذات مرة قلت لها ان الجامعات ليست مباني بل الجامعات معاني واصبحت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر من خلال تخريج أبناء لسوق العمل قادرين على خوض التجارب بأقصى امكانيات تقدمها الجامعة لخريجبها".

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