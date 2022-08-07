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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ينفذ في الحادية عشرة والنصف بتوقيت القدس..حركة الجهاد تؤكد التوصل لاتفاق هدنة مع إسرائيل بوساطة مصرية

صدى البلد

أكدت حركة الجهاد الإسلامية التوصل لاتفاق هدنة مع إسرائيل بوساطة مصرية .

وقال ‏مسؤول في حركة الجهاد أن اتفاق الهدنة في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة 11:30 بتوقيت القدس .

وكانت التصعيدات السابقة بين إسرائيل والمقاومة في غزة، قد انتهت بجهود دولية بقيادة مصر وبدعم من الأمم المتحدة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بإطلاق 950 صاروخا من قطاع غزة، باتجاه إسرائيل منذ بداية العملية العسكرية.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، إلاق أكثر من 130 صاروخاً في اتجاه المستوطنات خلال 10 دقائق.

وقصفت حركة الجهاد الإسلامي مساحات إسرائيلية واسعة في تل أبيب ومدن المركز وغلاف غزة،  ضمن ردها الأول على اغتيال القيادي بالحركة خالد منصور.

وأطلقت إسرائيل، الجمعة، عملية عسكرية في قطاع غزة تحت اسم "الفجر الصادق"، استهدفت عدد من عناصر حركة الجهاد الإسلامي على رأسهم القيادي البارز تيسير الجعبري، قائد لواء شمال غزة.

وقالت "سرايا القدس"، الجناح العسكري المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، إنها أطلقت  أكثر من 100 صاروخ باتجاه تل أبيب ومدن وسط إسرائيل، في إطار ردها الأولي على اغتيال القيادي تيسير الجعبري.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض 33 صاروخا من أصل 80 أطلقت من قطاع غزة.

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