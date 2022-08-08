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اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار العام القادم

صدى البلد

قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تتبنى استراتيجية شاملة ورؤية طموحة للنهوض بقطاع البترول وتحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار في غضون عام 2023، كما نجحت الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتحويل مصر من دولة مستوردة للغاز إلى دولة مصدرة له، إضافة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، مؤكدا أن مصر تتمتع بالموقع الاستراتيجي والثروات الطبيعية وتوافر مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بها والبنية التحتية المطورة ما يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة.

أوضح غراب، أن الدولة بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات الماضية لتحقيق هدف الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار وفق المخطط المستهدف، ما أدى إلى زيادة الاستثمارات المحلية في قطاع البترول والغاز بنسبة 391% خلال 7 سنوات مضت لتصل لـ 32.9 مليار جنيه في العام المالي 2020/2021، ما أدى لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية لـ 27.9 مليون طن فى عام 2021، ما جعل المؤسسات الدولية تشيد بإنجازات مصر في قطاع الطاقة، فمنظمة أوبك أكدت أن مصر تخطو خطوات سريعة لتصبح مركزا إقليميا لتجارة وتداول الطاقة ولاعبا عالميا في صناعة الطاقة.

وأشار غراب، إلى أنه خلال السبع سنوات الماضية وقع قطاع البترول 99 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز ما أدى لتحقيق 375 اكتشافا جديدا منهم 260 اكتشافا للبترول الخام، إضافة للطفرة الكبيرة في مشروعات التكرير فتم تنفيذ 7 مشروعات كبرى بتكلفة 5 مليار دولار أبرزها مشروع إنربك لإنتاج البنزين عالى الأوكتان بالإسكندرية بطاقة إنتاجية 700 ألف طن بنزين سنويا، إضافة لمجمع إنتاج السولار والبنزين بمسطرد بطاقة إنتاجية 4.7 مليون طن سنويا، ومشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتان في أسيوط بطاقة إنتاجية 800 ألف طن بنزين سنويا، إضافة إلى 6 مشروعات تكرير أخرى باستثمارات 5.7 مليار دولار منها مشروع توسعات مصفاة ميدور لزيادة الطاقة التكريرية للمصفاة لـ 60% لإنتاج 160 ألف برميل يوميا والذي بدأ العمل به تجريبيا خلال مايو الماضي.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن من المشروعات التي تقوم بها الدولة حتى تحقق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار مشروع تقطير المكثفات بشركة النصر للبترول بطاقة 1.2 مليون طن، ومجمع التقطير الجوي بشركة أسيوط بطاقة 5 مليون طن من الزيت الخام، ومجمع التقطير الجوي بشركة الإسكندرية للبترول بطاقة 5 مليون طن من الزيت الخام، ومجمع إنتاج السولار بشركة أسيوط الوطنية بأسيوط بطاقة 2.5 مليون طن سنويا من المازوت، بالإضافة للعديد من المشروعات التي ستعمل على زيادة الإنتاج من البنزين والسولار لنصل لتحقيق الاكتفاء الذاتي منهما وفق الخطة المعدة في عام 2023.

قطاع البترول البنزين السولار

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