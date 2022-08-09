سعر صرف اليورو خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9-8-2022

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف اليورو خلال التعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس 2022 وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

وتراجعت أسعار صرف اليورو خلال التعاملات اليوم، الأحد، بنحو قرشين مقارنة بأسعار أمس الاثنين، و ذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

وسجل أعلى سعر للشراء اليوم 19.41 جنيه وذلك في ( مصرف أبو ظبي الإسلامي- بنك مصر إيران للتنمية).

سعر صرف اليورو



سعر اليورو في البنك المركزي المصري: 19.39 جنيه للشراء، مقابل 19.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.41 جنيه للشراء، مقابل 19.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العقاري المصري العربي: 19.37 جنيه للشراء، مقابل 19.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي: 19.37 جنيه للشراء، مقابل 19.62 جنيه للبيع.

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سعر اليورو مقابل الجنيه



سعر اليورو في بنك قطر الوطني: 19.36 جنيه للشراء، مقابل 19.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر: 19.35 جنيه للشراء، مقابل 19.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 19.35 جنيه للشراء، مقابل 19.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد: 19.35 جنيه للشراء، مقابل 19.64 جنيه للبيع.

اسعار العملات

سعر صرف اليورو



سعر اليورو في بنك الإسكندرية: 19.37 جنيه للشراء، مقابل 19.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي: 19.33 جنيه للشراء، مقابل 19.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي: 19.33 جنيه للشراء، مقابل 19.64 جنيه للبيع.

الدولار مقابل اليورو



أسعار صرف اليورو



سعر اليورو في بنك قناة السويس: 19.32 جنيه للشراء، مقابل 19.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق: 19.33 جنيه للشراء، مقابل 19.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية: 19.33 جنيه للشراء، مقابل 19.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري: 19.32 جنيه للشراء، مقابل 19.64 جنيه للبيع.

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سعر صرف اليورو



سعر اليورو في بنك الإمارات دبي الوطني: 19.35 جنيه للشراء، مقابل 19.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك HSBC: 19.36 جنيه للشراء، مقابل 19.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة: 19.33 جنيه للشراء، مقابل 19.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر إيران للتنمية: 19.41 جنيه للشراء، مقابل 19.61 جنيه للبيع.