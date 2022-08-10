ميدو لـ إبراهيم سعيد: لاعيبة الأهلي هتتفرج على الزمالك والهلال في البيت

يواجه الهلال السعودي، بطل الدوري المصري، على لقب كأس سوبر لوسيل الذي سيقام في قطر، بشهر سبتمبر المقبل.

وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث “الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية لاستضافة كأس العالم 2022”، أعلنت مطلع شهر أغسطس الجاري أن استاد لوسيل، أكبر استادات البطولة الثمانية، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجع، سيحتضن مباراة كأس سوبر لوسيل، بين الهلال “بطل الدوري السعودي” وبطل الدوري المصري “لم يتحدد بعد”، يعقبها حفل غنائي، في التاسع من الشهر المقبل.

وكتب إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق عبر حسابه “تويتر”: “بشكل غير مؤكد مشاركة الأهلي في كاس لوسيل امام الهلال السعودي والحوار ملوش علاقه ببطل الدوري الشركات الراعية اللي طالبه النادي الأهلي لشعبيته الكبري في مصر والوطن العربي”.

ليرد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق قائلا: “انسى يا هيما الزمالك العظيم هيلاعب الهلال ولاعيبة الاهلي هتتفرج في البيت”.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب فرق الدوري المصري يرصيد 72 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

ويقع استاد لوسيل في مدينة لوسيل العصرية، على مسافة 15 كلم إلى الشمال من العاصمة القطرية الدوحة، ويستضيف مباريات في جميع مراحل بطولة كأس العالم 2022، بداية بمواجهة الأرجنتين والسعودية في 22 نوفمبر، وختاما بنهائي البطولة يوم 18 ديسمبر.