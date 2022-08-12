عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المتحف القومي للحضارة المصرية يستضيف وفدًا كنديًا رفيع المستوى

المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وفدًا كنديا رفيع المستوى ضم هارجين ساجان وزير التنمية الدولية، ونائبه كريستوفر ماكلينان، وسفير كندا بالقاهرة لويس دوماس.


وكان في استقبال الوفد الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف والذي اصطحبهم في جولة تعريفية داخل المتحف، حيث قام بشرح فكرة المتحف والهدف من إقامته وما يقدمه للبيئة المحيطة وللخريطة السياحية المصرية والعالمية.


وأشار الدكتور أحمد غنيم إلى الدور الثقافي الذى يقوم به المتحف فى دعم أواصر الصداقة والتعاون بين المتحف وشعوب العالم، لافتا إلى أن المتحف يشهد تحولات وتطورات عظيمة تبهر زائريه من مختلف دول العالم.


وقام سيد أبو الفضل المشرف العام للشئون الأثرية في المتحف بتقديم شرح تفصيلي لأعضاء الوفد الكندي حول قاعة العرض الرئيسية وقاعة المومياوات الملكية وبيت الهدايا.


وقد تبادل الجانبان الهدايا التذكارية، وأعرب الوزير الكندي عن سعادته لوجود هذا المتحف في مصر أرض الحضارة.


وفي نهاية الزيارة حرص أعضاء الوفد الكندي على التقاط الصور التذكارية وكتابة كلمة بدفتر الزيارات أعربوا خلالها عن إعجابهم وتقديرهم لهذا العمل العظيم والذى يعبر عن حضارة وأصالة الشعب المصري.

المتحف القومي للحضارة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أتحدث معكم من سجن المزرعة.. مرتضى منصور يعلن مقاضاة الخطيب بتهمة التزوير

انهيار الذهب.. تراجع في الأسعار وأقل الأعيرة يسجل 696 جنيهاً فقط

ارتفاع أسعار السجائر 5 جنيهات | الأنواع ومقدار الزيادة

زوجها زرع كاميرا في غرفة نومها.. تفاصيل القبض على ريم الرياحي متلبسة بـ الزنا "فيديوجراف"

الحقوا اشتروا| انهيار جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة.. والجرام يسجل أقل من 900 جنيه

بعد الاستعانة بأغنيته.. أحمد شيبة يرد على مرتضى منصور

غير متوقع.. الدولار يتراجع بقوة وهذا سعره أمام الجنيه في البنوك اليوم

مفاجأة .. كلاتنبرج يؤكد صحة هدف الأهلي في فاركو | خاص

ترشيحاتنا

بعد وفاتها فجأة.. بوست حزين لـ لينا الهاني في آخر لحظات حياتها

فرانس فوتبول تُعلن قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس في العالم

إحباط تهريب سبائك ذهبية تحت حذاء مسافر مصري في مطار القاهرة |شاهد

قصواء الخلالي: المصريون القدماء كانوا محبين للتفكير العلمي وبرعوا في الهندسة والفلك

خدش حياء المواطنين.. النادي الأهلي يشكو قناة الزمالك|العقوبة المنتظرة حال ثبوت التجاوزات

لو جايب 60% هتلحق|مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022 الكليات المتاحة وموعد التقديم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعيش بالمجاري ويسبب الفشل الكلوي.. طبيبة تحذر من سمك السلفر المنتشر بالأسواق|خاص

رجليك بتوجعك.. علاج آلام القدم بـ 7 حيل طبيعية

منهم من ترك الدراسة.. كيف صنع أغنى 5 شباب في العالم ثروتهم؟

الخائنان.. هدير تنهار أمام القاضي: زوجي تزوجني لاستكمال علاقته غير المشروعة مع أختي

فيديو

لماذا اقتحمت الشرطة الفيدرالية مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

مش لاقيينها.. سقوط ربة منزل ورضيعها من كوبري مشاه العزيزية

سلاح ورصاص .. محتجز رهائن في بنك لبناني يهدد بحرق نفسه/ فيديو جراف

الجرام بـ 7 آلاف دولار.. كيف يشفي سم العقارب من السرطان| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "7"

نجاة طه

العوامل المؤثرة في الصحة النفسية للطفل

ولاء عزيز

الهند في حياتنا

نهال علام

أسرى الثانوية العامة

مجدي أبوزيد

ظاهرة العزوف عن الزواج

عبد المعطى أحمد

مفتاح النجاح

د . مجدى بدران

العدوى المتكررة من علامات نقص المناعة

نورهان موسى

مستقبل الأمن السيبراني في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ