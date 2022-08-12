المتحف القومي للحضارة المصرية يستضيف وفدًا كنديًا رفيع المستوى

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وفدًا كنديا رفيع المستوى ضم هارجين ساجان وزير التنمية الدولية، ونائبه كريستوفر ماكلينان، وسفير كندا بالقاهرة لويس دوماس.



وكان في استقبال الوفد الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف والذي اصطحبهم في جولة تعريفية داخل المتحف، حيث قام بشرح فكرة المتحف والهدف من إقامته وما يقدمه للبيئة المحيطة وللخريطة السياحية المصرية والعالمية.



وأشار الدكتور أحمد غنيم إلى الدور الثقافي الذى يقوم به المتحف فى دعم أواصر الصداقة والتعاون بين المتحف وشعوب العالم، لافتا إلى أن المتحف يشهد تحولات وتطورات عظيمة تبهر زائريه من مختلف دول العالم.



وقام سيد أبو الفضل المشرف العام للشئون الأثرية في المتحف بتقديم شرح تفصيلي لأعضاء الوفد الكندي حول قاعة العرض الرئيسية وقاعة المومياوات الملكية وبيت الهدايا.



وقد تبادل الجانبان الهدايا التذكارية، وأعرب الوزير الكندي عن سعادته لوجود هذا المتحف في مصر أرض الحضارة.



وفي نهاية الزيارة حرص أعضاء الوفد الكندي على التقاط الصور التذكارية وكتابة كلمة بدفتر الزيارات أعربوا خلالها عن إعجابهم وتقديرهم لهذا العمل العظيم والذى يعبر عن حضارة وأصالة الشعب المصري.