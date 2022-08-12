بوروسيا دورتموند يفوز على فرايبورج 3-1 في الدوري الألماني

حول بوروسيا دورتموند تأخره بهدف أمام مضيفه فرايبورج إلى فوز ثمين بثلاثة أهداف في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم /الجمعة/، على استاد شوارزوالد ستاديون، في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم.

تقدم اللاعب ميكايل جريجوريتش لفرايبورج في الدقيقة (35)، ورد دورتموند بثلاثة أهداف عن طريق كل من جيمي بينو في الدقيقة (77)، ويوسوفا موكوكو في الدقيقة (84) وماريوس وولف بالدقيقة (88).

الفوز هو الثاني على التوالي لدورتموند ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الدوري مؤقتا، بينما تكبد فرايبورج الخسارة الأولى في الدوري، بعد أن كان حقق الفوز بالجولة الأولى ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الثالث مؤقتا.