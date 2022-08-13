الصحة: افتتاح 3 وحدات للتثقيف الغذائي بالقاهرة وسيناء والترخيص لـ4 بنوك دم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، افتتاح وحدات للتثقيف الغذائي، ملحقة بالعيادات الخارجية في 3 مستشفيات بمحافظتي القاهرة وجنوب سيناء، وذلك بهدف رفع الوعي الغذائي، ضمن استراتيجية الوزارة لتحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن وحدات التثقيف الغذائي، تم افتتاحها بمستشفى منشية البكري، وشبرا العام بمحافظة القاهرة، وفي مستشفى الطور بجنوب سيناء، لافتاً إلى أنه يجري إنشاء وحدة للتثقيف الغذائي بمستشفى كفر الزيات العام، في محافظة الغربية.

وأوضح «عبدالغفار» أن وحدات التثقيف الغذائي تعمل على تعديل السلوك الغذائي وفقاً للحالة الصحية، وإعطاء المشورة الغذائية، ووصف البدائل الغذائية وفقا لاحتياجات المرضى، مؤكدا أن تغيير العادات الغذائية الخاطئة يحد من أمرض سوء التغذية، كما أن تقويم التداخلات الغذائية يؤدي إلى الاستفادة المُثلى من العناصر الغذائية.

وقال «عبدالغفار» إنه تم تدريب 75 فني وأخصائي تغذية من خلال دورات تدريبية تم تنفيذها خلال النصف الأول من العام الجاري، بمحافظات البحيرة، والغربية، وأسيوط، لرفع كفاءة العاملين في مجال التغذية بالمستشفيات.

وفي سياق أخر، أشار الدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية لـ الطب العلاجي، إلى أن النصف الأول من العام الجاري، شهد ترخيص 4 بنوك دم بمستشفيات دمياط العام، وأطفال بنها التخصصي بالقليوبية، والمحمودية بالبحيرة، إضافة إلى ترخيص بنك الدم بمستشفى الهلال بالقاهرة.

وأكد «حسنين» أن البيان الإحصائي لأرصدة الدم بالمستشفيات التابعة للقطاع العلاجي يتم تحديثه مرتين يوميا، لتغطية الاحتياجات بشكل دوري، كما يتم عمل إحصائية شهرية مجمعة للتأكد من كفاية مخزون أكياس الدم ببنوك الدم في المستشفيات.