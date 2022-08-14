رئيس الوزراء: حادث أبو سيفين آلمنا جميعا وسنعيد ترميم الكنيسة بشكل عاجل

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحادث الذي وقع بكنيسة الشهيد "أبو سيفين"، في منطقة المنيرة الغربية بإمبابة شمالي محافظة الجيزة، آلمنا جميعا واستقبلناه بحزن شديد ونحن جميعا أخوة في الوطن، متقدما بخالص التعازي لقساوسة الكنيسة ولأسر الضحايا، كما تمنى من الله الشفاء العاجل للمصابين، وموضحًا أنه وجه بالبدء على الفور في ترميم المبنى وإعادته لحال أفضل مما كان عليه.



جاء ذلك خلال تفقد رئيس مجلس الوزراء، كنيسة "أبو سيفين"؛ للوقوف على تطورات موقف الحادث المؤلم، والحريق الذي وقع صباح اليوم بالكنيسة، يرافقه وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، ومحافظ الجيزة أحمد راشد، وعدد من قيادات وزارة الداخلية، وقساوسة الكنيسة.



وحرص رئيس الوزراء، فور وصوله إلى موقع الحادث، على أن يصعد إلى الدور الأخير أعلى الكنيسة، وهو الدور الذي نشب به الحريق.



ووجه مدبولي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة صرف التعويضات بشكل فوري، بواقع 100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا الحادث، و20 ألف جنيه كحد أقصى لكل مصاب.



و قالت وزيرة التضامن الاجتماعي: "سنقوم بصرف التعويضات على الفور بعد حصر أعداد المصابين والضحايا".

كما كلف رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، بتقديم جميع أوجه الرعاية الطبية لمصابي الحادث، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يتابع أولاً بأول تطورات حالة المصابين، والوقوف على حجم الخسائر.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن هذا الحادث آلمنا جميعاً كمصريين، لأننا نتشارك وطنا واحد، قائلاً: "المكروه الذي يصيب أحدا منا كأنه أصاب الجميع"، مشيراً إلى أن هذا الحادث أحزننا جميعاً، داعياً الله أن يُلهم أسر الضحايا وذويهم الصبر والسلوان، وأن يتم شفاء المصابين في القريب العاجل.



وتحدث رئيس الوزراء مع عدد من القساوسة أثناء تجوله في موقع الحادث، مؤكدا لهم أنه جاء على الفور من مقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة بعد وقوع الحادث مباشرة؛ للاطمئنان على المصابين والوقوف على حجم الخسائر، مضيفا أننا أخوة ونتشارك هذا الوطن، ونعمل على حماية الجميع.



وزار رئيس الوزراء المصابين بمستشفى العجوزة التي استقبلت عددا من الحالات المصابة لتلقي أوجه الرعاية الصحية اللازمة، موجها أيضا بتقديم كافة أوجه الرعاية المطلوبة لمصابي الحادث الأليم.



وخلال تفقده المستشفى، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، حوارا مع عدد من المصابين اطمأن خلاله على حالتهم الصحية والخدمات المقدمة لهم، داعياً الله بالشفاء العاجل لهم، مشددا على أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بتقديم الخدمات الطبية الكاملة لكل المصابين.