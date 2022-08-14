عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس الوزراء: حادث أبو سيفين آلمنا جميعا وسنعيد ترميم الكنيسة بشكل عاجل

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

 أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحادث الذي وقع بكنيسة الشهيد "أبو سيفين"، في منطقة المنيرة الغربية بإمبابة شمالي محافظة الجيزة، آلمنا جميعا واستقبلناه بحزن شديد ونحن جميعا أخوة في الوطن، متقدما بخالص التعازي لقساوسة الكنيسة ولأسر الضحايا، كما تمنى من الله الشفاء العاجل للمصابين، وموضحًا أنه وجه بالبدء على الفور في ترميم المبنى وإعادته لحال أفضل مما كان عليه. 


جاء ذلك خلال تفقد رئيس مجلس الوزراء، كنيسة "أبو سيفين"؛ للوقوف على تطورات موقف الحادث المؤلم، والحريق الذي وقع صباح اليوم بالكنيسة، يرافقه وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، ومحافظ الجيزة أحمد راشد، وعدد من قيادات وزارة الداخلية، وقساوسة الكنيسة.


وحرص رئيس الوزراء، فور وصوله إلى موقع الحادث، على أن يصعد إلى الدور الأخير أعلى الكنيسة، وهو الدور الذي نشب به الحريق. 


ووجه مدبولي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة صرف التعويضات بشكل فوري، بواقع 100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا الحادث، و20 ألف جنيه كحد أقصى لكل مصاب.


و قالت وزيرة التضامن الاجتماعي: "سنقوم بصرف التعويضات على الفور بعد حصر أعداد المصابين والضحايا".
كما كلف رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، بتقديم جميع أوجه الرعاية الطبية لمصابي الحادث، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يتابع أولاً بأول تطورات حالة المصابين، والوقوف على حجم الخسائر.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن هذا الحادث آلمنا جميعاً كمصريين، لأننا نتشارك وطنا واحد، قائلاً: "المكروه الذي يصيب أحدا منا كأنه أصاب الجميع"، مشيراً إلى أن هذا الحادث أحزننا جميعاً، داعياً الله أن يُلهم أسر الضحايا وذويهم الصبر والسلوان، وأن يتم شفاء المصابين في القريب العاجل.


وتحدث رئيس الوزراء مع عدد من القساوسة أثناء تجوله في موقع الحادث، مؤكدا لهم أنه جاء على الفور من مقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة بعد وقوع الحادث مباشرة؛ للاطمئنان على المصابين والوقوف على حجم الخسائر، مضيفا أننا أخوة ونتشارك هذا الوطن، ونعمل على حماية الجميع.


وزار رئيس الوزراء المصابين بمستشفى العجوزة التي استقبلت عددا من الحالات المصابة لتلقي أوجه الرعاية الصحية اللازمة، موجها أيضا بتقديم كافة أوجه الرعاية المطلوبة لمصابي الحادث الأليم.


وخلال تفقده المستشفى، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، حوارا مع عدد من المصابين اطمأن خلاله على حالتهم الصحية والخدمات المقدمة لهم، داعياً الله بالشفاء العاجل لهم، مشددا على أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بتقديم الخدمات الطبية الكاملة لكل المصابين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي (0)-(0)

قصة حب فى النادي تنتهي بفضيحة .. والضحية: طلب مني 80 ألف جنيه

ماما متخافيش.. تعليق صادم من ندى الكامل طليقة الفيشاوي بعد علم المثلية

حريق هائل في كنيسة أبي سيفين بإمبابة.. وفاة 41 وإصابة 14 آخرين

كلاتنبرج أكد صحة هدف الأهلي.. استقالة مسؤول الفار بلجنة الحكام رسميا |مستند

وفاة 41 شخصا وإصابة 14 آخرين في حادث كنيسة أبي سيفين بإمبابة.. فيديو

شاهد... أول صور حريق كنيسة أبي سيفين في مطار إمبابة بالجيزة

تعديل نتيجة الثانوية العامة 2022 .. تداول خطابات مزورة بذلك والتعليم تحذر

ترشيحاتنا

صاروخ لا يقهر.. التليفزيون الروسي يلمح إلي قصف بريطانيا بـ"الشيطان-2"

بث مباشر.. مراسم الصلاة على جثامين ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة

الكنيسة تقرر إقامة صلوات تجنيز ضحايا كنيسة أبي سيفين علي مرحلتين

7 قرارات هامة.. وزير النقل يصدر تغييرات شاملة في قيادات السكة الحديد

حريق كنيسة أبي سيفين..فاجعة مؤلمة والحكومة تضمد الجراح| لقطات مبكية

العالم العربي يتألم لحريق كنيسة أبي سيفين .. 6 دول تشارك المصريين العزاء

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيغيظوا أصالة.. وصلة رقص بين أحمد سعد وأنغام ثير التساؤلات عن خلافه معها

وزير الدفاع: سنتصدى بكل حسم لمن تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها

أمل جديد.. عودة البصر لـ20 مكفوفا بعد زراعة قرنية من جلد الخنزير

بعد الصلح مع داليا البحيري.. هل تعود المياه لمجاريها بين أنغام وأصالة؟

فيديو

تفاصيل مثيرة في واقعة ضرب طبيب مصري بالكويت.. والجهات المسئولة تتدخل "فيديوجراف"

الحربية والبحرية 65 % والجوية 60 % ..تخفيض نسب القبول بالكليات العسكرية

تفاصيل جديدة تخرج إلى العلن.. ياسمين صبري تظهر بـ دبلة أبو هشيمة

رد فعل صادم.. حسن شاكوش يفاجئ الراقصة جوهرة بـ قبلة أمام الجمهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

ميريت آمون.. الملكة البيضاء

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "7"

نجاة طه

العوامل المؤثرة في الصحة النفسية للطفل

ولاء عزيز

الهند في حياتنا

نهال علام

أسرى الثانوية العامة

مجدي أبوزيد

ظاهرة العزوف عن الزواج

عبد المعطى أحمد

مفتاح النجاح

د . مجدى بدران

العدوى المتكررة من علامات نقص المناعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ