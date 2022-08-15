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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالصور| وفد كنسي يزور مصابي حادث كنيسة إمبابة

وفد كنسي يزور المصابين
وفد كنسي يزور المصابين

أوفد قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الاثنين، نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، وبرفقته القمص كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسته والقمص رافائيل ثروت لزيارة مصابي حادث حريق كنيسة أبي سيفين بمنطقة مطار إمبابة والذي وقع أمس.

وفد كنسي يزور المصابين 

وزار الوفد مقر مطرانية شمال الجيزة حيث قدموا التعزية لنيافة الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة ثم توجهوا إلى مستشفى إمبابة العام ومستشفى العجوزة حيث اطمأنوا على حالة المصابين، ونقلوا لهم محبة واهتمام قداسة البابا، وأنه يتابع أمورهم أولًا بأول، وقاموا بالصلاة لهم ومباركتهم بالدهن بالزيت المقدس.

البابا يلتقي أسر الضحايا خلال أيام 

واطمئن الوفد كذلك على حالة الشاب محمد يحيى الذي أصيب في الحادث أثناء محاولاته إنقاذ المتواجدين في الكنيسة.

ومن المنتظر أن يلتقي قداسة البابا خلال الأيام المقبلة أسر  ضحايا الحادث.

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كنيسة أبي سيفين امبابة مطار إمبابة البابا تواضروس الثاني مستشفي امبابة العام مستشفى العجوزة محمد يحيي

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