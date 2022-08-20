أخبار الفن : نادية الجندي : مفيش مانع اتجوز تاني .. مايوه جري لـ شمس .. وهجوم جيهان قمري على ياسمين صبري

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض ابرزها فى السطور التالية :

حلت النجمة نادية الجندي ضيفة على برنامج “ تفاعكلم ” ، والمذاع على قناة العربية ، حيث كشفت العديد من الاسرار .

ورفضت الفنانة نادية الجندي الإجابة على سؤال مقدمة البرنامج حول إذا ما كانت تعيش قصة حب فى الوقت الراهن أم لا ، مؤكدة انها لم تجيب سواء بالنفي أو الايجاب عن هذا الأمر .

نشرت الفنانة شمس الكويتية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ إنستجرام ” صور لها اثناء قضائها العطلة الصيفية .

وحرصت شمس الكويتية على نشر صور لها بالمايوه الذي وصفه المتابعون بـ الجري ، كما ظهرت وهي تضع تاتو على ظهرها .

شهد حفل مغني الراب الشهير ويجز وفنان الراب المغربي الجراند توتو بمدينة العلمين الجديدة حضور جماهيري ضخم .

يستعد مغني الراب ويجز لطرح أغنية جديدة يتعاون فيها لأول مرة مع خالد رحيم الموزع الموسيقي المرشح للفوز بـ 6 جوائز جرامي والمنتج الفني الذي يعيش ما بين مصر ولوس أنجلوس، ويقيم بشكل أساسي في سيدني أستراليا.

كشفت الفنانة جيهان قمري عن رأيها فى الفنانة ياسمين صبري، مؤكدة أنها ترى أنها ليست ممثلة جيدة .

وقالت جيهان قمري إن تصدر الفنانة ياسمين صبري التريند كل فترة ليس فنا، معقبة: “التريند أني أطلع راكبة طيارة خاصة أو لابسة براند مش فن.. ومش غيرانة منها وعلى العكس أحبها كثيرا كشخصية.. وعمر ما الفلوس بتعمل إنسان”.

كشفت الفنانة سلوي عثمان عن العمل الفني الذى ندمت على المشاركة فى بطولة خلال مشوارها الفني الطويل .

وتابعت “ سلوي عثمان ” فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : انها ندمت على المشاركة فى بطولة مسلسل لعطار والسبع وبنات ، بسبب عدم الالتزام بالوعد الذى قطعه القائمين على العمل فيما يخص دورها ، حيث فوجئت ان الدور ليس كما اتفقت عليه.

أكدت الفنانة نادية الجندي خلال استضافتها فى برنامج تفاعكلم عبر قناة العربية ، ان هناك جيوش الكترونية مدفوعة الاجر ورا نسب ابن الفنان عماد حمدي من زوجته الاولي انه ابنها .

وأضافت نادية الجندي : ابني الحقيقي اسمه هشام وليس نادر كما يدعون ، فالأخير هو ابن عماد حمدي من زوجته الاولي .