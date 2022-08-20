هاجمت ياسمين صبري وتعرضت للضرب من زوجها.. أبرز تصريحات جيهان قمري

كشفت الفنانة جيهان قمري عن رأيها فى الفنانة ياسمين صبري، مؤكدة أنها ترى أنها ليست ممثلة جيدة .

وقالت جيهان قمري إن تصدر الفنانة ياسمين صبري التريند كل فترة ليس فنا، معقبة: “التريند أني أطلع راكبة طيارة خاصة أو لابسة براند مش فن.. ومش غيرانة منها وعلى العكس أحبها كثيرا كشخصية.. وعمر ما الفلوس بتعمل إنسان”.

وأضافت “قمري” خلال حوارها ببرنامج “نص الكلام” المذاع عبر فضائية “النهار”: “فيه ناس مش لاقية تاكل فى كل مكان.. وفيه ناس بتشتغل معايا مش لاقية فلوس.. ومش كل نفس باخده بصوره وبوريه للناس أنا لابسة أيه.. أوفر ومش حلو.

وتابعت الفنانة جيهان قمري: “ياسمين صبري ناجحة فى موضوع التريند على مواقع التواصل الإجتماعي.. ولكن ليس فى التمثيل.. ومش بشوفها ممثلة شاطرة وبشوفها موديل وملكة جمال.. وأري دينا الشربيني أفضل منها فى التمثيل”.

وقالت جيهان قمري خلال حوارها : انها لا تنوي تكرار تجربة الزواج بعد ان انفصلت زوجها بعد مرور شهرين فقط بسبب الغيرة ، حيث وجد ان هناك معجب يقوم بالاتصال بها عبر تطبيق ماسينجر ، مما جعله يقوم بضربها .

وعن تعاونها مع عادل إمام فى عمارة يعقوبيان قالت : انه من قام باختيارها لاداء الدور ، وقال لها مازجا : هقطعك بوس.

تصريحات سابقة لـ جيهان قمري:

وكانت قد قالت الفنانة جيهان قمري، إنها دخلت الوسط الفني بالصدفة عن طريق المخرج هشام شربتجي، وكان وقتها يتم التحضير لمسلسل سوري لبناني اسمه اللعب الممنوع، وذهبت مع والدتي إحدى المشاركات في العمل أثناء البروفات وعندي أراني المخرج هشام شربتجي رشحنى للعمل في المسلسل وكان عندي وقتها 23 سنة".



وأضافت جيهان قمري، خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، "رفضت في أول الأمر ولكن لما عرفت إننا همثل مع والدتي دور بنتها في المسلسل زي الحقيقية وافقت على طول خاصة إن الشخصية لبنت مجنونة وفيها شبه كبير مني فقولت لـ ماما لو أنا هكون بنتك في المسلسل أنا موافقة، والفنان يوسف الخال كان خطيبي في المسلسل".