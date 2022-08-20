وكالة الأدوية الأوروبية تقدم توجيهات جديدة بشأن تلقي لقاح جدري القرود

قدمت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) نصائح وتوجيهات جديدة بشأن استخدام حقن لقاح جدري القرود داخل الجلد، لاسيما مع حقيقة أن خمس الجرعة فقط هي المطلوبة والضرورية لتطعيم الشخص ضد مرض جدري القرود من خلال الحقن تحت الجلد.

وفي معرض ترحيبها بالتوصية، قالت ستيلا كيرياكيدس، مفوضة الصحة وسلامة الغذاء - في بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي قبل ساعات:" إن التوصية المهمة للغاية بشأن استراتيجية التلقيح داخل الأدمة ضد جدري القرود ستسمح للدول الأعضاء بتلقيح خمسة أضعاف عدد الأشخاص الذين يتوفر لديهم إمدادات اللقاح داخل بلدان الاتحاد الأوروبي، وهذا يضمن وصول أكبر إلى التطعيم للمواطنين المعرضين للخطر والعاملين في مجال الرعاية الصحية".

وأضافت كيرياكيدس:" اننا عملنا بلا هوادة منذ اليوم الأول لدعم الدول الأعضاء للتصدي لتفشي مرض جدري القرود. وفي فترة زمنية قصيرة، قادت هيئة التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية الأوروبية (هيرا) ونسقت عمليتي شراء بلغ إجماليها أكثر من 160 ألف جرعة من اللقاحات، قبل إعلان منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عامة ضد المرض، تم تمويلها لأول مرة من ميزانية الاتحاد الأوروبي كمشتريات مباشرة، والتأكد من وصولها إلى الدول الأعضاء والمواطنين في أسرع وقت ممكن، لتلبية الاحتياجات العاجلة والفورية. وفي غضون أسابيع، بدأت عمليات التسليم للدول الأعضاء الأكثر احتياجًا، وستستمر في التسارع في الأيام والأسابيع القادمة.

ولتلبية احتياجات الدول الأعضاء على المدى المتوسط​​، أطلقت "هيرا" إجراء شراء مشتركًا للقاحات إضافية بجانب العلاجات المتوفرة، بما يدل على قيام الهيئة باتخاذ إجراءات سريعة لتوفير اللقاحات للمواطنين الأوروبيين. وستضمن هذه الإجراءات جنبًا إلى جنب مع التوصية الأخيرة الصادرة عن EMA حماية أسرع للفئات الأكثر ضعفًا وتسريع التطعيم للمواطنين المعرضين للخطر //بحسب ما جاء في البيان//.