عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وكالة الأدوية الأوروبية تقدم توجيهات جديدة بشأن تلقي لقاح جدري القرود

وكالة الأدوية الأوروبية
وكالة الأدوية الأوروبية

قدمت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) نصائح وتوجيهات جديدة بشأن استخدام حقن لقاح جدري القرود داخل الجلد، لاسيما مع حقيقة أن خمس الجرعة فقط هي المطلوبة والضرورية لتطعيم الشخص ضد مرض جدري القرود من خلال الحقن تحت الجلد.
وفي معرض ترحيبها بالتوصية، قالت ستيلا كيرياكيدس، مفوضة الصحة وسلامة الغذاء - في بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي قبل ساعات:" إن التوصية المهمة للغاية بشأن استراتيجية التلقيح داخل الأدمة ضد جدري القرود ستسمح للدول الأعضاء بتلقيح خمسة أضعاف عدد الأشخاص الذين يتوفر لديهم إمدادات اللقاح داخل بلدان الاتحاد الأوروبي، وهذا يضمن وصول أكبر إلى التطعيم للمواطنين المعرضين للخطر والعاملين في مجال الرعاية الصحية".
وأضافت كيرياكيدس:" اننا عملنا بلا هوادة منذ اليوم الأول لدعم الدول الأعضاء للتصدي لتفشي مرض جدري القرود. وفي فترة زمنية قصيرة، قادت هيئة التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية الأوروبية (هيرا) ونسقت عمليتي شراء بلغ إجماليها أكثر من 160 ألف جرعة من اللقاحات، قبل إعلان منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عامة ضد المرض، تم تمويلها لأول مرة من ميزانية الاتحاد الأوروبي كمشتريات مباشرة، والتأكد من وصولها إلى الدول الأعضاء والمواطنين في أسرع وقت ممكن، لتلبية الاحتياجات العاجلة والفورية. وفي غضون أسابيع، بدأت عمليات التسليم للدول الأعضاء الأكثر احتياجًا، وستستمر في التسارع في الأيام والأسابيع القادمة.
ولتلبية احتياجات الدول الأعضاء على المدى المتوسط​​، أطلقت "هيرا" إجراء شراء مشتركًا للقاحات إضافية بجانب العلاجات المتوفرة، بما يدل على قيام الهيئة باتخاذ إجراءات سريعة لتوفير اللقاحات للمواطنين الأوروبيين. وستضمن هذه الإجراءات جنبًا إلى جنب مع التوصية الأخيرة الصادرة عن EMA حماية أسرع للفئات الأكثر ضعفًا وتسريع التطعيم للمواطنين المعرضين للخطر //بحسب ما جاء في البيان//.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري الشبكة بسرعة.. انهيار أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 128 جنيهًا

أول صفقة رسمية | الأهلي يضم حارس الزمالك

الأهلي يقترب من ضم صفقة جديدة .. تفاصيل

إسعافات أولية للتعامل مع من تناول حبوب الغلة

بعد تراشق مرتضى منصور والأهلي.. العدل تطلب عدم الزج باسمها في سجالات الأحكام القضائية

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2022

قالوا بيخرف.. مرتضى منصور يوجه الشكر لـ فيريرا وجهازه المعاون.. فيديو

خارجون على القانون..النقل تنفي إحالة 11 قياديا بالسكة الحديد للنيابة العسكرية

ترشيحاتنا

قانون البناء الجديد 2022.. بشرى للمواطنين بشأن إصدار التراخيص

فرج عامر: الأهلي يفاوض كيروش والمدرب العام السابق لمانشستر سيتي

الخمسة ماتوا مرة واحدة.. مأساة أردني فقد أبناءه في لحظة |صور

لمساندة الفريق أمام الأهلي.. الإسماعيلي يوفر حافلات لجماهيره إلى برج العرب

جامعة الأزهر: 17000 طالب سجلوا لاختبارات القدرات هذا العام

فقد جزءا من رئتيه بسبب الإهمال.. جندي إسرائيلي يقاضي وزارة الجيش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطعمة تساعدك على محاربة ارتفاع مستويات الكوليسترول الضارة في الدم.. اعرفها

جريئة ومبهجة| 10 صور تكشف عن فساتين نسرين طافش

يحتاج للاحتواء.. أخر ما كتبه زوج نسرين طافش قبل أنباء الطلاق

بعد ظهورها بالمايوه| صور أثارت الجدل لـ ميرهان حسين في صيف 2022

فيديو

شاب ينهي حياته بتناول حبوب الغلة في بث مباشر لخلافات عائلية

نادية الجندي: جيوش إلكترونية مدفوعة وراء ادعاء أن هذا الرجل ابني

في عيد ميلاد عادل كرم.. القضية 23 وصلت للأوسكار وأخر أفلامه تعرض للهجوم

حماقي وأصالة واليسا الأعلى مشاهدة فى مصر .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

إعلام آخر زمن

محمد مخلوف

السيسي مكتشف مدينة الأحلام

نهال علام

وثيقة ملكية الدولة

د.مجدي بدران

هل هناك علاقة بين جودة النوم والطعام ؟.. اعرف الإجابة

إبراهيم شعبان

كنيسة أبو سيفين.. الوحدة والدموع

عبد المعطى أحمد

نظام دولي يتآكل وآخر يولد

محمد مجدي

قرارات الحماية الاجتماعية للرئيس

انشروا الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ