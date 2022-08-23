5 أسباب وراء رحيل شركة الكرة بالأهلي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي قبول إستقالة شركة الكرة برئاسة ياسين منصور التي تقدمت بها قبل 3 أسابيع.



وقال الأهلي إن مجلس إدارة النادي في اجتماعه مساء اليوم التأكيد على التقدير الكامل للتعاون الذي لاقاه مجلس إدارة النادي من جانب ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم ونائبه المهندس مصطفى فهمي وعلاء عبد الصادق عضو مجلس إدارة الشركة.



وأضاف أنه تم توجيه الشكر والتحية إليهم عما بذلوه من جهد كبير خلال الفترة الماضية، للمساهمة الفاعلة في رؤية شاملة لتطوير نشاط كرة القدم.. وهو الأمر الذي يعكس إخلاص أبناء الأهلي وارتباطهم بخدمة ناديهم في أي وقت.



كما قرر مجلس الأهلي عرض الاعتذار المقدم من مجلس إدارة الشركة عن عدم الاستمرار في مهمته على الجمعية العمومية عقب دعوتها لاجتماع «جمعية عمومية غير عادية»، للبت في هذا الاعتذار وتشكيل مجلس إدارة جديد.



وذكر مصدر في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن هناك 5 أسباب وراء رحيل شركة الكرة أولها أزمة عقد الرعاية بجانب السبب الثاني هو ملف المدير الفني البرتغالي ريكاردو سواريش والذي يرغب مجلس إدارة النادي في رحيله.



وقال أن الملف الثالث هو رغبة الشركة في تسلم مهام عملها والرابع عدم علم الشركة بصفقات الموسم الجديد حتي الأن والخامس هو عمرو شاهين المديرر التنفيذي للشركة التي كانت هناك رغبة في رحيله وسط رفض من مسئولي شركة الكرة

