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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مفاجأة فى أسعار الذهب اليوم الجرام بـ921 جنيها

الذهب - ارشيفية
الذهب - ارشيفية

استقر سعر الذهب في مصر  في أول تعاملات اليوم الخميس الموافق 25-8-2022؛ وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة  في محلات الصاغة.

 

وقال وقع إيجيبت جولد برايس توداي المتخصص في تحديد أسعار المشغولات الذهبية، إن ذلك السعر كان لـ عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب.و ارتفع سعر المشغولات الذهبية بمتوسط 14 جنيها علي الأقل في نهاية تعاملات أمس، ليستقر صباح اليوم الخميس بدون أي تغيير.

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 25-8-2022

قفزة جديدة.. ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء


عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 1070جنيها للبيع و 1076 جنيها للشراء .

سعر-الذهب-في-مصر
سعر-الذهب-في-مصر


عيار 14

ووصل سعر عيار 14 الأدني فئة  نحو  713 جنيها للبيع و 717 جنيها للشراء في محلات الصاغة.

عيار 18


وبلغ متوسط سعر الذهب في مصر ليصل لـ 914جنيها للبيع و 921جنيها للشراء .


أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 37.7 ألف جنيه للبيع و 37.9 ألف جنيه للشراء

الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 8400 جنيها للبيع و 8528 جنيها للشراء

كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 1.211 مليون جنيه للبيع و 1.22 مليون جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
 

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استقرار الأسعار


وعلق قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدى المنصات الرقمية  لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، بأن أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت، في ظل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1747 دولارًا، ليسجل الذهب أول خسارة أسبوعية له منذ خمسة أسابيع، بنسبة بلغت 2.9 % ، وأسهم في ذلك ارتفاع أداء الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث يرتبط الذهب معهم بعلاقة عكسية، بجانب ظهور مؤشرات تدل على تباطؤ نسبي لنمو معدلات التضخم.


أوضح إن أسعار الذهب شهدت استقرارًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت بعد موجة من التراجع بالسوق المحلي بلغت نحو 14 جنيًها مع نهاية الأسبوع، بعدما لامس مستوى 1092 جنيهًا.

الذهب

الذهب-1
الذهب-1


الذهب والزواج


بحسب تقارير صحفية فإن المصريون يهتمون وخصوصا المقبلون علي الزواج بمتابعة سعر الذهب في مصر بشكل لحظي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى لهم، نظرا لأن  الذهب من مختلف الأعيرة الذهبية، يعد مخزنا للثروة في أوقات التراجع الاقتصادي.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الذهب

سعر-الذهب-في-مصر
سعر-الذهب-في-مصر

ارتفاع أسعار الذهب


وقال سعيد إمبابي عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية،  إن  سعر الذهب في مصر ارتفع بمقدار 28 جنيها بالأسواق المحلية خلال الأسبوعين الماضيين.

اضطراب في سوق الذهب


وأضاف، أن سوق سعر الذهب يشهد حالة من الارتباك، وعدم استقرار الأسعار، على الرغم من الاستقرار النسبي لكل من الأوقية بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار بالأسواق المحلية، وهما من أكثر العوامل تأثيرًا في السعر المحلي، بجانب تراجع الطلب نتيجة مخاوف المواطنين من التعرض للخسائر مع فقدان الذهب لنحو 335 جنيهًا خلال شهرين بعدما لامس مستوى 1300 جنيه خلال مايو الماضي.

ولفت، إلى أن نقص السيولة واستغلال البعض لموسم الإجازات، أدى لوجود حالة من الارتباك داخل السوق بين تجار الجملة والتجزئة، ووصل الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء لنحو 30 جنيهًا.

اضطراب في سوق الذهب ارتفاع اسعار الذهب الذهب والزواج كيلو الذهب الجنيه الذهب أوقية الذهب عيار 18 عيار 14 عيار 21

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