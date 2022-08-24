قفزة جديدة.. ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

ارتفع سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر بنحو 3 قروش، بعد أن استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري منذ ما يقرب من أسبوعين تقريبا.

وسجل الدولار أعلى سعر اليوم الأربعاء في بنكي أبو ظبي الاسلامي وبنك مصر إيران للتنمية مسجلا 19.17 جنيه للشراء و 19.20 جنيه للبيع.



وعلى المستوى العالمي، قفز الدولار الأمريكي في وقت متأخر من التداول أمس الأول، الاثنين، وسط مخاوف متزايدة بشأن النمو الاقتصادي العالمي، ما تسبب في انهيار بقية العملات أمام الأخضر الأمريكي.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة الدولار ضد ستة أقران رئيسيين، بنسبة 0.82 في المائة إلى 109.0460.

ويُقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال نهاية تعاملات اليوم، الأربعاء الموافق 24 أغسطس 2022، وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

وارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

أسعار صرف الدولار الأمريكي





سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 19.13 جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.18 جنيه للشراء، مقابل 19.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية: 19.18 جنيه للشراء، مقابل 19.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: 19.15 جنيه للشراء، مقابل 19.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 19.10 جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للبيع.

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سعر صرف الدولار مقابل الجنيه



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 19.14 جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 19.15 جنيه للشراء، مقابل 19.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 19.15 جنيه للشراء، مقابل 19.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 19.15 جنيه للشراء، مقابل 19.21 جنيه للبيع.

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أسعار صرف الدولار في البنوك



سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 19.14 جنيه للشراء، مقابل 19.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 19.14 جنيه للشراء، مقابل 19.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 19.13 جنيه للشراء، مقابل 19.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 19.12 جنيه للشراء، مقابل 19.23 جنيه للبيع.

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أسعار صرف الدولار الأمريكي



سعر الدولار في المصرف المتحد: 19.13 جنيه للشراء، مقابل 19.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي: 19.10 جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم: 19.11 جنيه للشراء، مقابل 19.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 19.11 جنيه للشراء، مقابل 19.21 جنيه للبيع.

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سعر صرف الدولار



سعر الدولار في بنك المشرق: 19.11 جنيه للشراء، مقابل 19.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 19.11 جنيه للشراء، مقابل 19.21 جنيه للبيع.

