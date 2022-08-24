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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جثتان ومصاب في حادث الدائري.. مشاهد مروعة لسائق النقل وتوقف الطريق 60 دقيقة| تفاصيل

حادث الطريق الدائري
حادث الطريق الدائري

حادث الدائري اليوم.. 24 ساعة مرت على الحادث المأساوي الذي راح ضحيته شخصين وإصابة ثالث بسبب رعونة سائق سيارة نقل ثقيل "تريلا"، على الطريق الدائري باتجاه ميدان الرماية امام القادم من طريق الواحات، وتسبب في كارثة بدهسه لـ 13 سيارة بين ملاكي ونقل.

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تهشيم السيارات

حادث الطريق الدائري اليوم.. تسبب في تهشيم السيارات من الأمام والخلف والأجناب بأثر مدمرة للسيارات مخلفا خسائر لأصحابها كثيرا، ولا يعلمون أن القدر أنجاهم من الحادث وتهشمت سيارتهم بدلا منهم، ليحمدوا الله الذي أنجاهم من حادث مميت، وأن القدر في حادث الدائري اليومي حمل بين طياته الحزن بسبب مصرع شخصين جراء الحادث الأليم.

حصيلة الحادث

حادث الدائري .. وقع في تمام الساعة 9 مساء أمس الثلاثاء، وتواترت المعلومات الأولي عن حصيلة الضحايا بأنها وصلت لـ 10 ضحايا وإصابة العشرات، وفور انتقال صدى البلد لموقع الحريق لكشف الحقائق، تم الوصول للمعلومات الرسمية وهي مصرع شخصين وإصابة أخر، ونجاةالعديد من ركاب السيارات التي كانت ضمن الحادث وعددها 13 سيارة.

انتقال الأجهزة الأمنية

حادث الدائري .. الأجهزة الأمنية من رجال المرور والحماية المدنية، انتقلوا على الفور إلى مكان الحادث لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال سائق سيارة النقل الثقيل، ونقل الضحايا للمستشفى والشخص المصاب ، ورفع أثار الحادث في أسرع وقت ممكن بعد توقف الطريق بالكامل نتيجة حادث الدائري مما تسبب ف زحام مروري، واستطاع رجال الداخلية في تجنيب السيارات المهشمة على جانبي الطريق والسيارة المتسببة في الحادث لتسيير حركة السيارات حتى انتهوا بالكامل وعودة حركة المرور لطبيعتها للمكان.

بداية الحادث

حادث الدائري.. حركة مرورية اعتيادية شهدها الطريق الدائري في الجيزة قطعها صوت السيارة النقل تريلا المحملة بالحديد، التي قطعت الطريق بسرعتها خلف السيارات المتحركة على الطريق الدائري.

حادث الطريق الدائري.. و صرحت النيابة بدفن جثث شخصين لقيا مصرعهما في الحادث الذي تحطمت جراؤه 13 سيارات نتيجة اصطدام السيارة النقل "تريلا" بهم.

تلقي بلاغ بالحادث

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من الخدمات الأمنية المعيّنة أعلى الطريق الدائرى القادم من طريق الواحات باتجاه ميدان الرماية، يفيد بوقوع حادث تصادم أثناء توقف الطريق، وضلوع سائق تريلا في دهس السيارات من الخلف وتهشيم 15 سيارة، فانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بأوناش وسيارات مطافئ و12 سيارة إسعاف، وجرى نقل المصابين وجثامين الضحايا إلى مستشفى الهرم، بينما جرى إسعاف عدد من المصابين ذوى الإصابات الطفيفة في موقع الحادث.

ضبط السائق

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ألقت القبض على سائق الشاحنة المتسبب في حادث الدائرى، حيث تقرر إخضاعه لتحليل تعاطى المخدرات.

رفع آثار الحادث

فور تلقى البلاغ دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش لرفع آثار حادث الدائرى وتسيير حركة المرور منعًا التكدسات، كما حضرت سيارات الإسعاف لنقل المصابين وجثامين الضحايا، فيما تعطلت حركة المرور لنحو 45 دقيقة.

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