70 دقيقة .. إنبي يهدر ركلة جزاء وسواريش يدفع بـ3 لاعبين

مرت 70 دقيقة من عمر المباراة ، بين فريقي الأهلي وإنبي بالتعادل السلبي ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حالياً علي ملعب السلام فى الجولة الـ32 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وتلقي أحمد العجوز لاعب إنبي بطاقة صفراء نتيجة تدخل قوي على قدم محمد فخري لاعب النادي الأهلي فى الدقيقة 4 .

وجاءت هجمة لإنبي بعرضية من الجبهة اليمنى عن طريق هشام عادل إلى داخل منطقة الجزاء مرت من الجميع وتحولت مباشرة إلى ركلة مرمى فى الدقيقة 6 .

وتلقى هشام عادل لاعب إنبي بطاقة صفراء نتيجة عرقلة متعمدة لأحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي فى الدقيقة 10 .

ومحاولة هجومية لإنبي من الجبهة اليمنى انتهت بعرضية عن طريق علي فوزي إلى داخل منطقة الجزاء مرت من الجميع وتحولت مباشرة إلى رمية تماس فى الدقيقة 12 .

وسدد أحمد العجوز لاعب إنبي كرة قوية من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس مصطفى شوبير فى الدقيقة 32 .

ونفذت الركلة الحرة المباشرة لإنبي عن طريق مصطفى شلبي بتسديدة مباشرة مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى الحارس مصطفى شوبير فى الدقيقة 36 .

ونفذت ركلة ركنية لإنبي على يمين مرمى النادي الأهلي، نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة حاول مصطفى شلبي استغلالها في اختراق منطقة الجزاء لكنه فقد الكرة لتتحول بالنهاية إلى ركلة مرمى فى الدقيقة 37 .

وباغت جون إيبوكا لاعب إنبي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء إرتدت من القائم الأيمن لمرمى الحارس مصطفى شوبير فى الدقيقة 48 .

ودفع سواريش بـ صلاح محسن وميكيسونى وميدو نبيل بدلا من محمد خليفة وأحمد سيد غريب ورأفت خليل فى الدقيقة 54.

وتلقي مؤمن راضي لاعب إنبي بطاقة صفراء نتيجة عرقلة متعمدة للويس ميكيسوني لاعب النادي الأهلي فى الدقيقة 57 .



وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

مصطفى شوبير ومحمد أحمد شرقية وأحمد سيد عبد النبي وكريم فؤاد ورامي ربيعة ورأفت خليل ومحمد أشرف ومحمد فخري ومحمد نصير وأحمد عبد القادر وأحمد سيد غريب.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وصلاح محسن ومحمد محمود ولويس ميكيسوني وزياد طارق ومحمد حمدي وميدو نبيل وعلي عمرو.