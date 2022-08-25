بعد تصدرها تريند جوجل.. أجرأ إطلالات سمية الخشاب

تصدرت الفنانة سمية الخشاب مؤشر البحث وتريند “جوجل” وذلك بعدما نشرت تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

وكتبت سمية الخشاب “أي حد مش عارف ينام وعنده مشكلة أو حوار يقوللي.. أنا صاحية بدري ولسه شاربة كوفي ومستعدة أحل مشاكل أوكرانيا وروسيا”.

وتحرص الفنانة سمية الخشاب على التنوع فى إطلالاتها، وكلما حلت أى مكان أو حفل نالت إعجاب الكثير ومتابعيها.

ولا تقتصر سمية الخشاب فى إطلالاتها على الكلاسيك فقط، بل أحيانا تطل بالكاجوال.

كما كشفت الفنانة سمية الخشاب أنها تعود إلي السينما بفيلم جديد بعد غياب دام لسنوات طويلة.

وقالت في تصريح خاص لـ “صدى البلد”: “عندما عرض علي هذا الفيلم أعجبت به للغاية، خاصة أن قصة العمل ثرية وتدور في إطار تشويقي ودوري فيه مختلف ولم أقدمه من قبل”.

وأضافت أنها وقعت عقد الفيلم وسوف تبدأ تصويره قريبا ويكون مفاجأة للجميع، لافتة إلى أن الشركة المنتجة لم تستقر على اسم الفيلم وجار اختيار باقي فريق العمل المشاركين معها.

شاهد أجرأ إطلالات سمية الخشاب بعد تصدرها تريند جوجل.

سمية الخشاب

اطلالات سمية الخشاب

اطلالات سمية الخشاب

اطلالات سمية الخشاب

اطلالات سمية الخشاب

اطلالات سمية الخشاب

اطلالات سمية الخشاب

اطلالات سمية الخشاب

اطلالات سمية الخشاب

اطلالات سمية الخشاب

اطلالات سمية الخشاب