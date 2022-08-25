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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على برنامج علوم التغليف بالفنون التطبيقية حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان عن برنامج علوم التغليف والذي يعد أول برنامج أكاديمي متخصص في التغليف لربط التصميم بالعلم والتكنولوجيا، وذلك تحت رعاية  الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية.

يقوم البرنامج بمنح درجة البكالوريوس ويعتمد على نظام الساعات المعتمدة، ويؤهل البرنامج الخريج ليصبح مصمما مبدعا ومتميزا في مجال تصميم وإنتاج مطبوعات التغليف باختلاف أنواعها، كما تؤهله ليكون قادراً على حل المشكلات الصناعية في البيئة المحيطة وتلبية ومواكبة متطلبات سوق العمل من خلال ممارسة الابتكار الفني والأبحاث العلمية والتطبيقية بهدف التطوير المستمر.

كذلك يقوم برنامج علوم التغليف بتأهيل الخريج ليواكب التطورات الحديثة في المجال وخاصة أنه يدرس باللغة الإنجليزية، ويهدف البرنامج الى تأهيل الطالب لتطبيق المعارف والمهارات المتعلقة بعلوم تصميم وإنتاج التغليف، وتزويد الطالب بالمهارات المعرفية والذهنية والمهنية التي تمكنه من حل مشاكل عمليات التصميم والإنتاج للتغليف والإلمام بالاتجاهات الحديثة في التغلب عليها، كما تساهم فى تدعيم قدرة الطالب على اتخاذ القرارات سواء التصميمية منها أو الإنتاجية في الظروف المختلفة، بجانب تعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة بما يحقق الحفاظ عليها، ربط علوم وتقنيات التغليف ودمجها مع علوم الحاسب الآلي وتطوير عمليات التصميم والإنتاج من خلال ذلك، إتقان المهارات المهنية في مجال تخطيط وإدارة المشروعات لتنميتها وضبط الجودة بها وبرمجة عمليات التصميم لها وتسويق منتجات التغليف، وتنمية الوعي بدور مصمم التغليف في مجال الحفاظ على البيئة وخدمة المجتمع، وتلبية متطلبات سوق التغليف محلياً ودوليًا.

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ويستطيع الطالب التقدم للالتحاق بالبرنامج بأن يكون حاصلا على الثانوية العامة علمى علوم أو رياضة أو ما يعادلها، الثانوية الفنية نظام الخمس سنوات، يجوز قبول الوافدين من الحاصلين على الثانوية العامة او ما يعادلها من دول اخرى حسب ترتيب درجاتهم وفقا للقواعد المقررة، يكون قبول الطلاب وفقا للمجموع التراكمي بالإضافة إلى اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة للكلية.

تنسيق الجامعات جامعة حلوان الجامعات اختبارات القدرات

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