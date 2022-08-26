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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين يوميا ؟

صدى البلد

يعد التين من الأطعمة المفيدة والتي لها فوائد مذهلة حيث  أنها خالية من الدهون بشكل طبيعي وخالية من الكوليسترول. 

 

يعتبر التين أيضًا مصدرًا ممتازًا للعديد من العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين أ وفيتامين ج والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم. يجب على أولئك الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم توخي الحذر الشديد والتأكد من عدم تناول التين بكميات زائدة. 

 

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين


1. يساعد على إنقاص الوزن:
تناول التين يساعد في إنقاص الوزن. تناول التين الطازج أو المجفف بين وجباتك للتخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة والحد من الجوع. 

 يبقيك التين ممتلئًا لفترة أطول ويمنعك من تناول المضغ غير الصحي. يحد من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية. 

 

يساعد علي نمو الشعر:
يحتوي  على العناصر الغذائية المفيدة للشعر مثل المغنيسيوم وفيتامين C وفيتامين E التي تعزز نمو الشعر. تعمل هذه العناصر الغذائية على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس وتساعد على تسريع نمو الشعر. 

 

يخفض ضغط الدم:
أحد العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم هو اختلال توازن البوتاسيوم الناتج عن تناول الكثير من الصوديوم وعدم كفاية البوتاسيوم. التين غذاء غني بالبوتاسيوم ويساعد في تصحيح هذا الخلل. تساعد المستويات العالية من الألياف في التين أيضًا على طرد الصوديوم الزائد من النظام.

 

يحسن الهضم ، صحة الأمعاء:
تساعد زيادة تناول الألياف في حل مشاكل الجهاز الهضمي التي تتراوح من الإمساك إلى الإسهال. بالإضافة إلى محتواها العالي من الألياف ، يعتبر التين مصدرًا ممتازًا للبريبايوتكس ، مما يحسن صحة الأمعاء بشكل عام. 

يزيد القدرة على التحمل:
نظرًا لأن التين غني بمحتوى الحديد والبوتاسيوم ، فإنه يساعد على تعزيز القدرة على التحمل. بالنسبة لمن يشعر بانخفاض الطاقة بشكل عام ، يجب أن يحاول غلي حبة تين مع كوب من الحليب وشربها في الصباح.

6. يساعدك على النوم بشكل أفضل:
يعزز التين إفراز الميلاتونين في الجسم ، وهو المسؤول عن تنظيم دورات النوم ويساعد في إدارة الأرق.

 يزيد  أيضًا من مستويات السيروتونين في دماغك ، ويقلل من التوتر والقلق ويحسن نوعية النوم.

7. مضاد لحب الشباب:
وفقًا للدراسات ، يظهر أنجير نشاطًا مضادًا لحب الشباب. تم الإبلاغ عن أن مستخلص ثمارها وأوراقها يظهر نشاطًا مضادًا لحب الشباب ، يكاد يضاهي تلك الموجودة في الأدوية الجنيسة.

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