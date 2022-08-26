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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

12 تخصصا.. الصحة تطلق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة

قوافل طبية
قوافل طبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “حياة كريمة”، يومي ٢٦ و ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢   للكشف والعلاج مجانًا.

 

وأضافت وزارة  الصحة والسكان، أن التخصصات الطبية تشمل “نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن- العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل".

الصحة توضح المحافظات المستهدفة 

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن القوافل ستكون بمحافظات ( الجيزة - الغربية - دمياط - الوادي الجديد

بيان القوافل 

 

حياة كريمة: توقيع الكشف الطبي على 828 حالة مرضية بالوادي الجديد

 

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد عن تنفيذ قوافل طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية بقري ابو منقار وأبو هريرة التابعة لمركز الفرافرة والتى قامت بتوقيع الكشف المجاني على 828 حالة تضمنت 437  في قري ابو منقار و390 حالة في قرى أبو هريرة والتى شملت  9 تخصصات "الباطنة، الجراحة، طب الأطفال، الأمراض الصدرية، الأنف والأذن والحنجرة، العظام، طب وجراحة العيون، الأمراض الجلدية والتناسلية، جراحة المسالك البولية". 

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن تنفيذ القوافل الطبية قدمت خدماتها للمرضي من خلال الحجز المسبق للحالات المرضية التي تحتاج للكشف والتشخيص، مشيرا إلى التشديد على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا لضمان حماية صحة المواطنين والأطقم الطبية والتمريض.

وأضاف محروس، أن تنفيذ القوافل الطبية المجانية جرى تنفيذها في القري الاكثر احتياجا بمركز الفرافرة، وفي إطار تنفيذ مبادرة حياة كريمة الرئاسية، وتنفيذا لتكليفات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بضرورة التيسير على جميع المواطنين والحد من السفر للعلاج خارج المحافظة.

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