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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

ربة منزل عشرينية بسوهاج تستغيث: حمايا طردنا ومفيش مكان تقعد فيه بناتي

صدى البلد

“حمايا طردني أنا وجوزي وبناتي ومفيش مكان نروحه.. طردنا عشان يبيع البيت ويعيش له يومين في حياته”، بهذه الكلمات بدأت الأم العشرينية ابنة محافظة سوهاج، حديثها مع موقع صدى البلد، موضحة أن والد زوجها طردهما وطفلتيهم؛ حتى يتمكن من بيع المنزل والانتقال إلى مكان آخر دونهم.

 

وأكدت الأم ابنة ال21 عامًا، أنها تنتقل بطفلتيها من منازل أقاربها إلى منازل أقارب زوجها؛ حتى تعثر على سكن ملائم يحميها ويحمي طفلتيها وزوجها، دون المساس بكرامتها من والد زوجها، موضحة أن زوجها لا يعمل ومُصاب بجلطة جعلته جليس الفِراش ولا يستطع العمل بأي عمل شاق.

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نفسي في بيت يلمني مع جوزي وبناتي

واستكملت حديثها قائلة: “أروح فين ببناتي انا مقدرش اسيب جوزي ده عشرة عُمر ومربيني ومقدرش ابعد عنه.. أهلي عاوزين يطلقوني وانا مش هخرب بيتي لو هعيش معاه في الشارع هفضل جنبه.. ساعدوني اخد حتة شقة صغيرة تلمني انا وجوزي وبناتي”.

 

واختتمت حديثها: "اقل شقها تأمينها 5000 جنيه وإيجارها 800 جنيه طب انا اجيب منين لكل ده.. نفسي في ولاد الحلال اللي يجيبوا لي شقة تلمني مع جوزي وبناتي واي شغل محترم ليا، راتبه كويس يساعدني اقوم بالبيت".

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