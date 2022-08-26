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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لوكا مودريتش يقضي الإجازة مع أسرته في باريس| شاهد

لوكا مودريتش واسرته
لوكا مودريتش واسرته

 


 

نشر الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني ، عدة صور جديدة عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر لوكا مودريتش، خلال قضائه إجازته الصيفية رفقة عائلته، فى ملاهى ديزنى بفرنسا وعلق قائلا: "ياله من وقت رائع مع العائلة"، ونالت إعجاب المئات من متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

 

أعرب الإيطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن سعادته بالفوز على فريق سيلتا فيجو بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني.


وأضاف انشيلوتي خلال تصريحاته عقب المباراة : لوكا مودريتش قائد رائع نجح في تسجيل أهم أهداف الفريق اليوم وسهل علينا المهمة فيما بعد لأن سيلتا فيجو أنفق جهدا أكثر في الشوط الأول.

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IMG_٢٠٢٢٠٨٢٦_١٦٢٥٠٢
لوكا مودريتش فرنسا أسرته الأجازة ريال مدريد

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